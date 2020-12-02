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«Я не дам себя в обиду ни при каких условиях»: Екатерина Варнава о насилии в отношениях

2 декабря
2020 год

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2 декабря 2020
Екатерина Варнава стала участницей YouTube-шоу «вМесте». В интервью актриса рассказала, как однажды едва не стала жертвой домашнего насилия.

«Я не дам себя в обиду ни при каких условиях»: Екатерина Варнава о насилии в отношениях

В юности Екатерина Варнава не раз подвергалась общественной травле из-за нестандартной внешности. Однако называть себя жертвой актриса не спешит и готова дать отпор любому обидчику.

«В драках я участвовала, да. Приходилось именно на физическом уровне себя защищать. Чтобы молодой человек поднял на меня руку?.. Один попытался, но тут же получил ответ. Я не дам себя в обиду ни при каких условиях».

Варнава призналась, что росла тихим и замкнутым ребенком, которого легко было задеть за живое. Множество комплексов зародилось у нее именно в юности.

«Из-за травмы я бросила танцы, начала принимать лекарства и за короткий период времени поправилась. То есть стала не только высокой, но и крупной. Потом выросла грудь, начались проблемы с кожей… Все это было прекрасным поводом для насмешек. К тому же я плохо одевалась. Прям дико плохо, потому что не было денег... Я донашивала вещи старшего брата».

Лекарством на пути к принятию себя стали выступления на сцене.

«Это как терапия. Ты выходишь и вообще не анализируешь, кто и как на тебя в этот момент смотрит и что думает. Я знаю, что огромное количество ужасных комментариев было в период, когда я играла в КВН. Там просто начался обвал. Но, когда ты находишься на сцене, то вообще ни секунды не анализируешь, что про тебя думают полторы тысячи людей, которые сидят в зале. И чтобы они ни думали, я буду делать ровным счетом то, что хочу и как я придумала».

Несмотря на то, что артистка участвует в комедийных шоу, многие близкие отмечают, что в ее взгляде проскальзывает грусть. Они считают, что ей стоит попробовать себя в драматических ролях.

«Мне несколько близких людей говорят: «Боже, посмотришь на тебя — ты такая зажигалочка, а на тебе все равно стоит какой-то штамп абсолютной грусти. Так иногда хочется, чтобы ты рассказала в чем дело». Просто так случилось, что за последние несколько лет я потеряла близких людей, и пережитые эмоции проскальзывают во взгляде, сказываются на настроении в целом. Это не говорит о том, что я дико грустная. На сегодняшний момент я счастливая».

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«Я не дам себя в обиду ни при каких условиях»: Екатерина Варнава о насилии в отношениях фотографии
«Я не дам себя в обиду ни при каких условиях»: Екатерина Варнава о насилии в отношениях фотографии
«Я не дам себя в обиду ни при каких условиях»: Екатерина Варнава о насилии в отношениях фотографии
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