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«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком

2 декабря
2020 год

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2 декабря 2020
В новом выпуске шоу «ОК на связи!» Анна Чиповская рассказала о работе с Федором Бондарчуком, взаимоотношениях на съемочной площадке и выводе, который помог ей сделать сериал «Псих».

«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком

Чиповская рассказала о том, как строилась работа на съемочной площадке сериала «Псих», главную роль в котором исполнил Константин Богомолов.

«Мне кажется, этот такой всеобщий рискованный порыв и привел к такому потрясающему результату. С Костей мы встречались как актриса и режиссер в театре, у нас в общей сложности, по-моему, пять спектаклей. Но это большая ошибка, что у Кости не было больших ролей, и здорово, что это случилось здесь, потому что Паулина обалденно всё написала, у неё к этому огромный талант. Надо понимать, что это не - вот, нашло вдохновение и ты написал 10-12 серий. Человек работает, и даже если у него не идет, он должен себя заставить и что-то написать. И кроме того, что Паулина - человек вдохновения, человек талантливый, она еще и очень трудолюбивая. Она написала потрясающего психолога Олега, это очень здорово выписанный персонаж. Выписывать персонажей – это прямо её конек. Костя моментально переквалифицировался из режиссера в актера, это большое уважение вызывает — человек понимает, что есть режиссер, а он сейчас актер. Конечно, у Федора Сергеевича так площадка устроена, что он на ней бог и царь, когда режиссирует. И понятно, что вся площадка работает так, потому что Федор Сергеевич у руля».

Поведала Чиповская и о сложностях на съемочной площадке. Так, эпизод, в котором ей необходимо было зареветь, мог не получиться.

«Мне было здорово и очень легко с ним работать. Было время и разобраться, и порепетировать, и пошутить. Это было прекрасно – никаких нервов, никакого напряга. Всегда есть сложные сцены, которых ты ждешь и как-то внутренне готовишься к этой сцене, никто же не робот. Что-то может не пойти, что-то может не получиться. Очень это всё волнительно. У моей героини есть одна сложная история – диалог с Олегом в машине, которая снималась последней. Я актриса, у меня всё хорошо, всё получается, и Федор Сергеевич прямо перед началом сцены подходит ко мне и говорит: «Ань, ну вы плакать-то умеете?». Я говорю: «Конечно, умею». «А потом сажусь и думаю: Вот надо же чтобы прямо после этого разговора со мной ничего не происходило!». Такое случается с актерами – какой-то момент эмоционального выгорания или что-то не срабатывает. К счастью, на этот раз такого не было, мы быстро сняли, но это был эмоциональной момент в духе «а вдруг сейчас не пойдет?».

Актриса вспомнила, как неожиданно встретилась с Лией Ахеджаковой.

«Мы отмечали Новый год в Тбилиси пару лет назад и, по-моему, 30-го днем пошли пообедать. И вдруг в реальности замер весь зал. Все столики просто перестали есть. С террасы донесся голос, который все знают с детства, и просто весь ресторан пошел смотреть, кто там. И там действительно сидела Лия Меджидовна, и когда она потом проходила мимо нашего стола, она нас узнала и остановилась. А мы встали, как два дурака, и нависли над ней. Она нам пожелала хорошего Нового года, держала меня за руку. Мы даже не подумали сфотографироваться с ней, потому что хотели для себя оставить этот момент. И мы решили, что это хорошее предзнаменование, но я и подумать не могла, что пройдет какое-то время и я окажусь с этим человеком в одном кадре, буду называть её «Ба», буду говорить ей: «Верни челюсть в исходное положение». Мы с Аней Михалковой, которая играет мою маму, на неё восторженными глазами смотрели».

Подытожив, Анна порассуждала на тему психологического здоровья и сообщила, что отныне не делит людей на «здоровых» и «больных».

«Я больше не называю людей психами, потому что они вокруг нас в большом количестве, я ничему уже не удивляюсь. Я думаю, сериал «Псих» тем и прекрасен, что можно очень трезво оценить, какой на самом деле процент психов вокруг. По-моему, это очень актуально, особенно в связке с вопросом про 2020 год».
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«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком фотографии
«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком фотографии
«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком фотографии
«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком фотографии
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