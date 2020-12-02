Меган Фокс помогла Колсону Бейкеру побороть наркозависимость

Колсон Бейкер
в интервью изданию «Interview
» рассказал, как Меган Фокс
помогла ему избавиться от пристрастия к наркотикам.
По словам рэпера, Меган многое делала, чтобы помочь ему избавиться от зависимости, и сейчас он именно благодаря ей не употребляет наркотики.
«В настоящее время наркотик, который я выбираю, — это счастье и приверженность искусству, а не подчинение пороку, который, как я полагал, помогал мне творить. Я делаю шаги к выздоровлению».
Артист признался, что Меган Фокс была рядом с ним в самые сложные времена, когда у него случались ломки из-за отказа от приема запрещенных веществ, и оказывала ему необходимую поддержку.
«Это действительно помогает, когда есть человек, который сидит рядом с тобой в самые темные ночи, когда ты покрываешься потом и не можешь понять, почему так сильно погружен в свои собственные мысли, и отвлекает тебя, предлагая посмотреть на все в перспективе».
Меган не единственный человек на его пути к жизни без наркотиков. Рэпер также поблагодарил за поддержку своего близкого друга Трэвиса Баркера
, который также когда-то смог отказаться от приема запрещенных веществ и по своему опыту знал, как тяжело это дается Колсону.
«Это сильно отличается от общения со священником или чего-то подобного, где я такой: «Да как ты можешь мне помочь? Тебе легко говорить, что я через все пройду, когда ты сам не сталкивался с таким препятствием!». В то время как Трэвис все понимал и чувствовал, потому что сам когда-то перестал принимать наркотики».
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