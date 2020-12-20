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Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии

20 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2020
Певица FKA Twigs (Талия Барнетт) обвинила своего бывшего бойфренда, актера Шайю ЛаБафа, в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии и подала на него в суд. Об этом сообщило издание The New York Times.

Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии
фото: Талия Барнетт

Барнетт обвинила ЛаБафа в том, что он намеренно заразил её венерическим заболеванием. По её словам, актер напал на неё во время публичной ссоры на бензоколонке, запер её в комнате во время другой ссоры, когда она пыталась покинуть Лос-Анджелес, чтобы вернуться домой в Лондон. По словам Талии, ЛаБаф требовал, чтобы она целовала его и прикасалась к нему не меньше определенного количества раз в день, а также спала обнаженной.

ЛаБаф, якобы, держал заряженный пистолет у кровати, поэтому Барнетт боялась вставать посреди ночи, чтобы воспользоваться ванной, опасаясь, что актер может принять её за незваного гостя и застрелить. Об опыте этих отношений певица рассказала в своем инстаграмме.

«Возможно, вы удивитесь, узнав о том, что я была в эмоционально и физически насильственных отношениях. Мне тоже было тяжело это осознать, в процессе этих отношений, да и по их завершении я не могла и подумать, что что-то в этом роде может произойти со мной. Поэтому я решила, что для меня это важно - говорить об этом и попытаться помочь людям понять, что когда ты находишься под контролем и принуждением со стороны обидчика или находишься в насильственных отношениях с интимным партнёром, расставание вовсе не кажется безопасной или досягаемой опцией».

Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии
фото: Sia

 Признания FKA Twigs побудили рассказать о своей истории отношений с Лабафом певицу Sia (актёр снимался в клипе на её песню Elastic Heart).

«Мне тоже досталось от Шайи в эмоциональном плане. Это патологический лжец, который заманил меня в адюльтер, наврав, что одинок. Я уверена в том, что он очень болен, и сочувствую как ему, так и его жертвам. Просто знайте, если вы любите себя - берегите себя и держитесь подальше».
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Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии фотографии
Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии фотографии
Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии фотографии
Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии фотографии
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