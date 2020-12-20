Ксения Собчак заявила, что «Дом-2» не закрывается

Несколько дней назад на весь интернет прогремела шокирующая новость - ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» и о том, что финальный двухчасовой выпуск появится в эфире 30 декабря. Видимо, всех испытаний 2020 года не смогло выдержать даже самое продолжительное реалити-шоу в России. Эту новость не смогла не прокомментировать первая ведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак. Она проработала на телестройке около 8 лет, «Дом-2» стал её первой телевизионной работой. На своей странице в Инстаграме Собчак выразила благодарность проекту и его создателям.
фото: Экс-ведущие Дома-2 Ксения Собчак и Ксения Бородина
«Дом-2 закрывают - ушла эпоха!!! Я счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на «Фабрику Звёзд» (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу» - я соревновалась с Таней Арно, и в финальном туре выбрали её, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в Дом-2. Настоял лично Валерий Комиссаров («в ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва»). Но я всегда считала, что «дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю». После этого были и НТВ, и Россия, Первый, и «Последний Герой», и GQ, и Дождь и много-много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам, и Дом-2 я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, неважно кто кем был - важно кто кем стал!», - написала Ксения.
В завершение своего поста Собчак сообщила еще одну новость. По ее словам, «Дом-2» не закрывается, а переходит на другой канал. Кстати, эту же информацию подтвердил и генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев.
«Оказывается, вся эта кампания «Дом-2 закрывается» - часть рекламной стратегии перехода на канал помельче в рамках Газпромедиа, так как рейтинги не тянут для ТНТ. И тут на***ли», - сказала она. На каком именно канале будет теперь транслироваться телепроект – пока неизвестно.
обсуждение >>