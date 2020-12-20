Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах

Совсем недавно артист и сценарист Леонид Барац стал многодетным отцом. Причём третьего ребенка ему родила бывшая супруга, с которой он развелся в прошлом году. В недавнем интервью Леонид рассказал о своей веселой семейной жизни и поделился впечатлениями от отцовства.
Пару месяцев назад у Леонида и его супруги Анны родился сын Марк. Однако до того, как малыш появился на свет, его родители прошли через многое. Сначала они поженились спустя пять лет после знакомства, в прошлом году развелись, а в этом завели ребенка.
«У нас длинные, очень глубокие и очень объемные отношения. Мы действительно были женаты год, потом развелись, потом продолжили отношения, но они уже приобрели какую-то удивительную форму. Посмотрите фильм с Мастроянни и Лорен«Брак по-итальянски» — он очень напоминает наши отношения. Они, с одной стороны, страстные, с другой — каждый из нас с определенным характером. И одна из сторон каждого характера никак не может справиться с другой стороной другого характера. Поэтому это такие центробежная и центростремительная силы, которые практически равны. Но центробежная сейчас преобладает», - отметил Барац.
Леонид поддерживал возлюбленную как во время беременности, так и в самый ответственный момент. Артист присутствовал на родах и получил незабываемые впечатления.
«Мы как-то вместе пришли к этому решению. Ей была важна моя поддержка, и я, пытаясь преодолевать слабость в ногах и головокружение, это сделал. А Аня была молодцом. Я-то держал ее за руку, то просто стоял в сторонке — присутствовал. А присутствие близкого человека всегда как-то мобилизует и успокаивает. И у нас были прекрасные опытные врачи, очень по-человечески к нам отнесшиеся, которым еще раз хочу сказать большое спасибо», - рассказал Леонид.
У актера есть еще две взрослые самостоятельные дочери от предыдущего брака – 26-летняя Елизавета и 17-летняя Ева. И хотя они были маленькими очень давно, Леонид хорошо справляется с ролью молодого отца. Даже несмотря на то, что артисту уже 49 лет.
фото: Леонид Барац со второй супругой и детьми от первого брака
«С первой дочерью было так: я знал, что нужно радоваться, и поэтому радовался. И полюбил ее только в тот момент, когда она со мной заговорила. А сейчас, поскольку этот алгоритм уже накатан, чувства пришли раньше. Но, честно говоря, я пока еще не очень понимаю, как оно будет».
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