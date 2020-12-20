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Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах

20 декабря
2020 год

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20 декабря 2020
Совсем недавно артист и сценарист Леонид Барац стал многодетным отцом. Причём третьего ребенка ему родила бывшая супруга, с которой он развелся в прошлом году. В недавнем интервью Леонид рассказал о своей веселой семейной жизни и поделился впечатлениями от отцовства.

Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах


Пару месяцев назад у Леонида и его супруги Анны родился сын Марк. Однако до того, как малыш появился на свет, его родители прошли через многое. Сначала они поженились спустя пять лет после знакомства, в прошлом году развелись, а в этом завели ребенка.

«У нас длинные, очень глубокие и очень объемные отношения. Мы действительно были женаты год, потом развелись, потом продолжили отношения, но они уже приобрели какую-то удивительную форму. Посмотрите фильм с Мастроянни и Лорен «Брак по-итальянски» — он очень напоминает наши отношения. Они, с одной стороны, страстные, с другой — каждый из нас с определенным характером. И одна из сторон каждого характера никак не может справиться с другой стороной другого характера. Поэтому это такие центробежная и центростремительная силы, которые практически равны. Но центробежная сейчас преобладает», - отметил Барац.

Леонид поддерживал возлюбленную как во время беременности, так и в самый ответственный момент. Артист присутствовал на родах и получил незабываемые впечатления.

«Мы как-то вместе пришли к этому решению. Ей была важна моя поддержка, и я, пытаясь преодолевать слабость в ногах и головокружение, это сделал. А Аня была молодцом. Я-то держал ее за руку, то просто стоял в сторонке — присутствовал. А присутствие близкого человека всегда как-то мобилизует и успокаивает. И у нас были прекрасные опытные врачи, очень по-человечески к нам отнесшиеся, которым еще раз хочу сказать большое спасибо», - рассказал Леонид.

У актера есть еще две взрослые самостоятельные дочери от предыдущего брака – 26-летняя Елизавета и 17-летняя Ева. И хотя они были маленькими очень давно, Леонид хорошо справляется с ролью молодого отца. Даже несмотря на то, что артисту уже 49 лет.

Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах
фото: Леонид Барац со второй супругой и детьми от первого брака

«С первой дочерью было так: я знал, что нужно радоваться, и поэтому радовался. И полюбил ее только в тот момент, когда она со мной заговорила. А сейчас, поскольку этот алгоритм уже накатан, чувства пришли раньше. Но, честно говоря, я пока еще не очень понимаю, как оно будет».
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Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах фотографии
Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах фотографии
Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах фотографии
Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах фотографии
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