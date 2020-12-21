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Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников

21 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
21 декабря 2020
61-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева нередко становится жертвой нападок в соцсетях. Однако она мастерски справляется с атаками хейтеров и ставит их на место. На днях Гузеева пожаловалась, что в соцсетях орудуют мошенники, которые действуют от её имени. Точнее, актриса раскритиковала фанатов, которые ведутся на эти уловки.

Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников

«Друзья мои, я только из утюга вас не предупреждаю: у меня одна официальная страница в Инстаграм, и больше меня нигде нет. ФБ только для друзей. Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, а потом строчите мне жалобы в личные сообщения? Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя. Всем счастья, здоровья и радости!», - написала Гузеева на своей странице в Инстаграме.

На счету мошенников, которые притворяются Гузеевой, уже немало жертв. Например, в ноябре этого года женщина увидела на фейковой странице якобы Ларисы Гузеевой объявление о розыгрыше ценных призов. Сделав несколько денежных переводов для участия, жертва обмана лишилась 8 300 рублей. Естественно, никаких призов она не получила, и ей пришлось обратиться в полицию. К этому времени фальшивая страница уже была удалена.
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Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников фотографии
Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников фотографии
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