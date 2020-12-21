Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников

61-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева
нередко становится жертвой нападок в соцсетях. Однако она мастерски справляется с атаками хейтеров и ставит их на место. На днях Гузеева пожаловалась, что в соцсетях орудуют мошенники, которые действуют от её имени. Точнее, актриса раскритиковала фанатов, которые ведутся на эти уловки.
«Друзья мои, я только из утюга вас не предупреждаю: у меня одна официальная страница в Инстаграм, и больше меня нигде нет. ФБ только для друзей. Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, а потом строчите мне жалобы в личные сообщения? Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя. Всем счастья, здоровья и радости!»
, - написала Гузеева на своей странице в Инстаграме
.
На счету мошенников, которые притворяются Гузеевой, уже немало жертв. Например, в ноябре этого года женщина увидела на фейковой странице якобы Ларисы Гузеевой объявление о розыгрыше ценных призов. Сделав несколько денежных переводов для участия, жертва обмана лишилась 8 300 рублей. Естественно, никаких призов она не получила, и ей пришлось обратиться в полицию. К этому времени фальшивая страница уже была удалена.
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