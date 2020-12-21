Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались

Еще в середине ноября сценарист сериала «Корона» Питер Морган
и исполнительница роли Маргарет Тэтчер Джиллиан Андерсон
красовались вместе на красной дорожке. Однако счастье продлилось недолго – спустя 4 года отношений они решили расстаться. Что послужило поводом для разрыва – пока неизвестно, но Питер и Джиллиан смогли сохранить дружеские отношения.
57-летний Питер Морган и 52-летняя Джиллиан Андерсон начали встречаться осенью 2016 года. Они часто вместе выходили в свет, путешествовали и поддерживали проекты друг друга.
За год до начала отношений с актрисой Питер со скандалом развелся со своей супругой Лилой Шварценберг
. От этого брака у Питера есть пятеро детей. У Джиллиан тоже есть дети от предыдущих отношений - 23-летняя дочь Пайпер Мара, 11-летний сын Оскар и 9-летний сын Феликс.
обсуждение >>