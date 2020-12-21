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Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались

21 декабря
2020 год

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21 декабря 2020
Еще в середине ноября сценарист сериала «Корона» Питер Морган и исполнительница роли Маргарет Тэтчер Джиллиан Андерсон красовались вместе на красной дорожке. Однако счастье продлилось недолго – спустя 4 года отношений они решили расстаться. Что послужило поводом для разрыва – пока неизвестно, но Питер и Джиллиан смогли сохранить дружеские отношения.

Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались

57-летний Питер Морган и 52-летняя Джиллиан Андерсон начали встречаться осенью 2016 года. Они часто вместе выходили в свет, путешествовали и поддерживали проекты друг друга.

За год до начала отношений с актрисой Питер со скандалом развелся со своей супругой Лилой Шварценберг. От этого брака у Питера есть пятеро детей. У Джиллиан тоже есть дети от предыдущих отношений - 23-летняя дочь Пайпер Мара, 11-летний сын Оскар и 9-летний сын Феликс.
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Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались фотографии
Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались фотографии
Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались фотографии
Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались фотографии
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