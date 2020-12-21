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Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

21 декабря
2020 год

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21 декабря 2020
В начале декабря Елизавета Арзамасова спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Ильёй Авербухом, опубликовав в Инстаграме двусмысленный пост.

Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

Сегодня стало известно, что 25-летняя актриса и 47-летний фигурист действительно связали себя узами брака. Елизавета и Илья одновременно опубликовали на своих страницах в Инстаграме одинаковые посты с видео, сделанным во Дворце Бракосочетаний, и кратким комментарием «Маршрут построен». На видео видно, как взволнованная Лиза то и дело смахивает слезы радости. В то время как Илья сохраняет самообладание, ведь ему не в первый раз приходится давать клятву в любви и верности - с 1995 по 2007 годы фигурист состоял в браке с Ириной Лобачёвой.



Когда именно состоялась свадьба, молодожёны не уточнили. Зато деликатные коллеги в своих поздравлениях уже вовсю сыпят беспардонными шутками о скором визите Лизы в роддом.
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Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха фотографии
Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха фотографии
Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха фотографии
Официально: Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха фотографии
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