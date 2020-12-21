Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин

18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера фильма-балета Майкла Нанна «Ромео и Джульетта», заглавную роль в котором исполнила Франческа Хэйуорд, дебютировавшая в экранизации мюзикла «Кошки».
Специальным гостем показа стал бывший премьер Большого театра, народный артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. В рамках премьеры состоялась дискуссия об особенностях жанра фильма-балета и различиях между английским и русским балетом.
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