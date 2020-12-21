Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин

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Сценарист и звезда сериала «Корона» были вместе 4 года

Лариса Гузеева раскритиковала фанатов, которые «ведутся» на уловки мошенников

20 декабря

Леонид Барац поделился впечатлениями от присутствия на родах

49-летний артист недавно стал отцом в третий раз