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Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин

21 декабря
2020 год

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21 декабря 2020
18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт состоялась премьера фильма-балета Майкла Нанна «Ромео и Джульетта», заглавную роль в котором исполнила Франческа Хэйуорд, дебютировавшая в экранизации мюзикла «Кошки».

Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин

Специальным гостем показа стал бывший премьер Большого театра, народный артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. В рамках премьеры состоялась дискуссия об особенностях жанра фильма-балета и различиях между английским и русским балетом.

Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин
фото: Николай Цискаридзе

Среди гостей премьеры были замечены премьер Большого театра Денис Родькин, балерина Элеонора Севенард и Ирина Хакамада.

Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин
фото: Элеонора Севенард и Денис Родькин

Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин
фото: Ирина Хакамада

Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин
фото: Игорь Гаранин

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» в прокате с 24 декабря 2020 года.

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Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин фотографии
Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин фотографии
Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин фотографии
Вместо тысячи слов: Николай Цискаридзе, Ирина Хакамада и Денис Родькин фотографии
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