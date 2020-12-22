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Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом

22 декабря
2020 год

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22 декабря 2020
Российскую актрису театра и кино Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом

Артистка почувствовала себя плохо еще 10 декабря, тогда звезда фильма «Карнавал» пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру. Она испытывала озноб, головную боль и першение в горле. Неделю спустя, 18 декабря, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время артистка находится в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у Муравьёвой COVID-19 и вирусную пневмонию.

Позднее с коронавирусом были госпитализированы композитор Александра Пахмутова и её муж, поэт Николай Добронравов. Об этом рассказала близкая знакомая семьи. Она добавила, что супруги находятся в стабильном состоянии:«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально».
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Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом фотографии
Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом фотографии
Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом фотографии
Ирина Муравьёва, Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом фотографии
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