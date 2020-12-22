Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей»

Александр Кузнецов
, за последние года три примелькавшийся зрителю благодаря ролям в сериалах «Содержанки»
и «Лучше, чем люди»
, получил роль в третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают»
. Об этом стало известно со слов режиссёра Александра Молочникова
в интервью Ксении Собчак
. Рассказывая о том, почему исполнявший одну из главных ролей Кузнецов внезапно пропал из спектакля «Бульба. Пир»
, премьера которого состоялась 19 сентября в Театре на Малой Бронной, Молочников, не скрывая обиды, выдал подробности
:
«Саша Кузнецов уехал сниматься в фильме Фантастические твари за два дня до премьеры спектакля. Я бы сказал, он повёл себя как фантастическая тварь. Но это нормально. Как бы повёл себя я? Ещё проверим. Что его винить…»
Сам Кузнецов никак не комментирует эту новость, но регулярно публикует в своём Инстаграме фото из Лондона, где проходят съёмки фильма. Кстати, в июле уходящего года Кузнецов публиковал видео, на котором он читает отрывок из «Гарри Поттера» на английском языке, демонстрируя очень неплохое произношение
. Вероятно, уже тогда актёр проходил пробы на роль в «Тварях».
Западной публике Кузнецов стал известен благодаря неожиданной популярности фильма «Папа, сдохни»
, в котором он исполнил главную роль.
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