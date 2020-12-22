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Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей»

22 декабря
2020 год

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22 декабря 2020
Александр Кузнецов, за последние года три примелькавшийся зрителю благодаря ролям в сериалах «Содержанки» и «Лучше, чем люди», получил роль в третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом стало известно со слов режиссёра Александра Молочникова в интервью Ксении Собчак. Рассказывая о том, почему исполнявший одну из главных ролей Кузнецов внезапно пропал из спектакля «Бульба. Пир», премьера которого состоялась 19 сентября в Театре на Малой Бронной, Молочников, не скрывая обиды, выдал подробности:
«Саша Кузнецов уехал сниматься в фильме Фантастические твари за два дня до премьеры спектакля. Я бы сказал, он повёл себя как фантастическая тварь. Но это нормально. Как бы повёл себя я? Ещё проверим. Что его винить…»

Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей»

Сам Кузнецов никак не комментирует эту новость, но регулярно публикует в своём Инстаграме фото из Лондона, где проходят съёмки фильма. Кстати, в июле уходящего года Кузнецов публиковал видео, на котором он читает отрывок из «Гарри Поттера» на английском языке, демонстрируя очень неплохое произношение. Вероятно, уже тогда актёр проходил пробы на роль в «Тварях».
Западной публике Кузнецов стал известен благодаря неожиданной популярности фильма «Папа, сдохни», в котором он исполнил главную роль.
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Александр Кузнецов (IX)Александр МолочниковКсения Собчак
фильмы
Лучше, чем людиПапа, сдохниСодержанкиСодержанки-2Фантастические твари и где они обитают 3

фотографии >>
Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей» фотографии
Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей» фотографии
Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей» фотографии
Александр Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей» фотографии
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