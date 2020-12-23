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Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии

23 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
23 декабря 2020
Несколько дней назад против американского актёра Шайи ЛаБафа были выдвинуты обвинения в физическом, психологическом и эмоциональном насилии. Состоявшая с ним в отношениях певица FKA Twigs (Талия Барнетт) рассказала о недопустимых выходках, которые позволял себе актёр в отношении неё. В судебном иске, который Барнетт подала против ЛаБафа, фигурирует ещё одна бывшая зазноба актёра (и по совместительству жертва его темперамента) - Каролин Фо. Согласно заявлениям Фо, ЛаБаф разбил ей голову, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Барнетт и Фо поддержала ещё одна бывшая любовница ЛаБафа - певица Sia, по словам которой актёр серьёзно болен и страдает патологической тягой ко лжи. Примечательно, что бывшая жена ЛаБафа, актриса Миа Гот до сих пор отмалчивается и не комментирует свой развод с актёром. Хотя в прессе было множество предположений о том, что Гот периодически доставалось от вспыльчивого мужа, что и стало причиной их расставания.

Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии

В свете этих обвинений стриминговый сервис Netflix передумал выдвигать ЛаБафа на предстоящую премию «Оскар» за роль в фильме «Фрагменты женщины». 34-летнего актера также удалили из синопсиса картины и списка её создателей, которых Netflix выдвинул на соискание премий.
Новости о буйных выходках ЛаБафа, большинство которых заканчивались арестом, регулярно появлялись в прессе до 2017 года. Пока в сеть не попало очередное видео нетрезвого ЛаБафа, оскорбляющего офицера полиции. После чего актёр был вынужден признать, что у него проблемы с алкоголем, и подозрительно надолго притих.
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Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии фотографии
Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии фотографии
Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии фотографии
Шайа ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» из-за обвинений в домашнем насилии фотографии
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