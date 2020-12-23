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Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны»

23 декабря
2020 год

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23 декабря 2020
Светлана Иванова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Полина Виторган, Полина Ауг, Марьяна Спивак, Мария Шалаева, Валерия Федорович, Мария Андреева, Мария Опельянц, Клавдия Коршунова поучаствовали в фотосессии и помогли фонду «Дом с маяком».

Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны»
фото: Мария Шалаева

Актрисы приняли участие в проекте дизайнера одежды Светланы Тегин и фотографа Бориса Бендикова. Их общими усилиями родилась серия фотографий «Рождественские тайны». На них запечатлены сказочные образы актрис и уникальная игрушка от Tegin.

Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны»
фото: Светлана Иванова

По задумке, внутри игрушки от Светланы Тегин живет тайна - миниатюрные платья украшены хрустальной бусинкой, это знак отличия особой благотворительной серии. Большая часть средств от ее продажи перейдет в фонд «Дом с маяком», под опекой которого находятся более 700 неизлечимо больных детей. Приобрести игрушку можно в интернет-магазине Tegin, а на сайте Фонда можно сделать любое посильное пожертвование.

Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны»
фото: Мария Андреева

Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны»
фото: Валерия Федорович
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Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны» фотографии
Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны» фотографии
Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны» фотографии
Светлана Иванова, Мария Шалаева и Валерия Федорович показали «Рождественские тайны» фотографии
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