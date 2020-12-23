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«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым

23 декабря
2020 год

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23 декабря 2020
Татьяна Догилева дала интервью изданию «7 дней», в котором вспомнила о работе на одной съемочной площадке вместе с Андреем Мироновым.

«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым

«Ему было просто жизненно важно хорошо сыграть — в кино, в театре. Ко мне, молодой артистке, он замечательно отнесся. Миронов дружил с Марком Захаровым, ходил на все спектакли «Ленкома». И видел «Жестокие игры», где я играла. Видимо, Андрею Александровичу понравилось моё исполнение... Миронов явно меня уважал. Что не мешало ему надо мной издеваться, говорить: «Таня, ну почему вас утвердили? Я очень хотел, чтобы со мной снималась Александра Яковлева, она мне так нравится...»

О болезни Миронова в недавнем интервью рассказал Александр Ширвиндт. Догилева тоже вспомнила о его заболевании, но призналась, что артист никогда не жаловался на самочувствие. «Миронов никогда не жаловался на боль. Он не то чтобы страдал или стеснялся своей болезни, скорее, расстраивался, что его проблема мешает работе. Поэтому Андрей сердился на своё недомогание. По счастью, эти обострения были нечасто — раза два за все съемки, а снимали мы долго».
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«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым фотографии
«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым фотографии
«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым фотографии
«Никогда не жаловался на боль»: Татьяна Догилева о работе с Андреем Мироновым фотографии
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