Александр Анатольевич и Стас Просто Класс стали ведущими премии блогеров

В постпандемическом мире поменялось не только отношение к чихающим в общественных местах людям, но и формат всевозможных премий. Многие торжественные мероприятия прошли в этом году в онлайн-формате - во избежание угрозы заражения дорогих гостей. Взяв на вооружение это вынужденное нововведение, первое медиа о блогерах SRSLY решило провести онлайн-премию в ещё более концептуальном формате (впрочем, забота о рисках тут как раз ни при чём). Премия SUPER SRSLY 2000 «Утомленные лайками» будет представлять собой мини-фильм, в котором удостоенные чести и внимания блогеры исполняют разнообразные роли. Галерея образов примерно такая: начинающие актёры, мечтающие пробиться в ворота отечественного шоубизнеса, вероломные продюсеры и жаждущие лёгких денег и славы безымянные тусовщики, обивающие пороги клубов. Всё это будет происходить в стенах бывшего казино Golden Palace.
Ведущими шоу стали неувядающий VJ канала MTV Александр Анатольевич и блогер Стас Круглицкий (он же Стас Просто Класс), который периодически будет переключаться на легендарный режим «Сантана Новикова».
фото: Стас Просто Класс
Гости и ведущие премии потешат зрителей воспоминаниями о тучных годах (для тех, кто не застал - это были благословенные, полные надежд и высоких зарплат 2000-е), поразмышляют о том, как бы в этих декорациях смотрелись современные звезды ТикТока, и послушают аутотренинговую композицию «Всё вернётся» в исполнении Шуры, переодетого, почему-то, в форму уборщицы. Вопрос лишь в том, что именно вернётся - 2000 или 1937?
Хедлайнерами премии SUPER SRSLY 2000 «Утомленные лайками» стали группы «АИГЕЛ», Pompeya и «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего Хна». А для усиления атмосферы «нулевых» организаторы премии пригласили DJ Грува - чтобы он напомнил нам о том, что несмотря на закрытые границы и рекордное падение реальных доходов населения, счастье всё-таки есть.
фото: Александр Анатольевич
Александр Анатольевич, теле- и радиоведущий, легендарный VJ MTV Россия: «Лично для меня нулевые — это стремление вперед и дикие скорости, турбодвижение. В 2000-е резко поменялся стиль жизни, появилось много нового, и мы даже сначала не понимали, как к нему относиться, но быстро адаптировались. В те годы происходил постоянный апгрейд, новое сменялось ещё более новым, появлялись какие-то девайсы, к которым нужно было быстро привыкать. Если раньше они казались невозможными и недосягаемыми, то в 2000-е — наоборот, уже привычными и даже надоевшими. Думаю, что на премии SUPER SRSLY 2000 "Утомленные лайками" вполне себе удалось воспроизвести атмосферу нулевых. Получилась этакая смесь ностальгии и шока от всего нового. Ретро, застолье, стилистика голубого огонька встретились с 2020-м — ультрамодным и актуальным.
На премии я снимался со Стасом Круглицким. У него потрясающее чувство юмора, быстрая реакция, что необыкновенно важно для ведущего любого шоу, в том числе и новогоднего. Меня приятно удивило, как Стас справлялся с возложенной на него миссией, был готов легко что-то придумывать на ходу, импровизировать. Ну Сантана — красотка».
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