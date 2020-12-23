Маргарет Куэлли встречается с Шайей ЛаБафом

Репутация и карьера enfant terrible американского кинематографа Шайи ЛаБафа
висит на волоске. После обвинений в физическом и психологическом насилии
, которые выдвинула против актёра его бывшая девушка Талия Барнетт, стриминговый сервис Netflix поступил так, как сегодня поступают все крупные компании, дорожащие своей репутацией
. То есть открестился от сотрудничества с актёром, убрав его из списка кандидатов на премию «Оскар» за роль в фильме «Фрагменты женщины»
. Памятуя о том, с каких санитарных мероприятий
начался стремительный закат карьеры Кевина Спейси
, можно предположить, что ЛаБафа в скором времени ожидает то же самое.
Однако сам актёр, кажется, ничуть не переживает за будущее своей карьеры и исход судебного дела, инициированного Барнетт. Вместо того, чтобы давать опровергающие комментарии или, на худой конец, заливаться слезами раскаяния, ведя прямой эфир из палаты реабилитационной клиники, актёр приятно проводит время в обществе юной и прекрасной Маргаретт Куэлли
- дочери актрисы Энди МакДауэлл
и звезды фильма «Однажды в… Голливуде»
.
Целующаяся парочка попала в объектив папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса
. Как несложно догадаться, роман актёров зародился на съёмках клипа на песню певицы Rainsford
(сценический псевдоним старшей сестры Маргарет Рэйни Куэлли) «Love Me Like You Hate Me».
В клипе, срежиссированном Оливией Уайлд
, Маргарет и Шайя предстали в роли пары, переживающей кризис в отношениях. В большинстве сцен актёры снимались совершенно обнажёнными - вероятно, это как-то ускорило процесс их знакомства.
Разумеется, слух о том, что Маргарет связалась с предположительно неуравновешенным мужчиной, который якобы позволял себе душить своих подруг, привязывать их к постели, угрожать им пистолетом и другими способами поддерживать страсть в отношениях, скандализировал американское общество. Цивилизованные либералы, борющиеся за уважительное отношение к женщинам, тут же принялись шутить о скудных умственных способностях Куэлли и проклинать её за роман с артистом.
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