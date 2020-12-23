Би-2 совместно с платформой START сняли клип на песню «Того что нет»

Группа Би-2 и видеосервис START сняли музыкальный клип на песню «Того что нет», которая стала саундтреком к мистическому сериалу «Пассажиры». Главный герой сериала Андрей (Кирилл Кяро) разъезжает по Москве на старом такси, подбирая души тех, кто не успел при жизни подвести важный итог или признаться в чем-то, что тяжестью своей не даёт им вознестись на небеса.
Шура Би-2: «Нам позвонил Карен Оганесян (мы с ним сотрудничали в 2006 году по фильму «Я остаюсь»), и спросил, есть ли что-то новенькое. И когда он рассказал идею сериала, я сразу понял, что ему предложить. Так случилось, так совпало, что песня «Того что нет» как будто специально написана для сериала «Пассажиры».
Лева Би-2: «Это одна из самых главных песен на последней пластинке нашего side-проекта «Нечётный воин», автора дяди Шурика — Миши Карасева. Альбом вышел в этом октябре. Там участвуют много артистов, но эта песня писалась как раз специально для меня».
обсуждение >>