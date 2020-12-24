Бари Алибасов развелся с Лидией Федосевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов
и актриса Лидия Федосеева-Шукшина
развелись. Об этом сообщает РИА Новости
.
Пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, что мировой суд удовлетворил иск артистки, подавшей заявление о расторжении брака 6 ноября
. Поясняется, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно»
. Свой брак пара зарегистрировала еще два года назад
.
Ранее адвокат актрисы прокомментировал ее развод с Алибасовым. Последней каплей стали публикации о новой помощнице Алибасова, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней. Позднее выяснилось, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.
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