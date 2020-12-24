«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы

На днях состоялась свадьба
25-летней Елизаветы Арзамасовой
и 47-летнего Ильи Авербуха
. Елизавета уже успела рассказать, как себя чувствует после свадьбы, и поблагодарить поклонников и коллег за поздравления.
Среди тех, кто поздравил пару были коллеги по цеху. Так, семейного благополучия звездам пожелали Мирослава Карпович
, Алексей Ягудин
, Аделина Сотникова
и многие другие. Однако больше всего поздравлений актрисе поступило от ее фанатов, с которыми она решила пообщаться в сети.
«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих «как надо и как не надо». Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные»
.
Арзамасова пообещала, что по возможности отблагодарит поклонников при встрече за их доброту.
«Я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься. Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову»
.
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