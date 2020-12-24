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«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы

24 декабря
2020 год

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24 декабря 2020
На днях состоялась свадьба 25-летней Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего Ильи Авербуха. Елизавета уже успела рассказать, как себя чувствует после свадьбы, и поблагодарить поклонников и коллег за поздравления.

«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы

Среди тех, кто поздравил пару были коллеги по цеху. Так, семейного благополучия звездам пожелали Мирослава Карпович, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Однако больше всего поздравлений актрисе поступило от ее фанатов, с которыми она решила пообщаться в сети.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих «как надо и как не надо». Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные».

Арзамасова пообещала, что по возможности отблагодарит поклонников при встрече за их доброту.

«Я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься! А вы знаете, как я люблю обниматься. Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову».
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«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы фотографии
«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы фотографии
«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы фотографии
«Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива»: Елизавета Арзамасова отблагодарила поклонников после свадьбы фотографии
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