Яна Троянова стала «папиной любовницей»

Монеточка выпустила первый клип на песню из нового альбома «Декоративно-прикладное искусство». Видео под названием «Папина любовница» появилось на Youtube-канале певицы. Актриса Яна Троянова сыграла в клипе главную роль.
По сюжету видеоклипа певица видит, как женщина в красном заходит в гостиницу с неким мужчиной. Монеточка бежит по запутанным коридорам за красным шлейфом платья дамы, которая оказывается папиной любовницей. В кадре мелькают образы детства, фантазий, сцены шумных вечеринок и любовных историй. Режиссером клипа стал Илья Соловьев, который ранее работал с исполнителями Антоха МС и Ангел.
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