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Яна Троянова стала «папиной любовницей»

25 декабря
2020 год

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25 декабря 2020
Монеточка выпустила первый клип на песню из нового альбома «Декоративно-прикладное искусство». Видео под названием «Папина любовница» появилось на Youtube-канале певицы. Актриса Яна Троянова сыграла в клипе главную роль.

Яна Троянова стала «папиной любовницей»

По сюжету видеоклипа певица видит, как женщина в красном заходит в гостиницу с неким мужчиной. Монеточка бежит по запутанным коридорам за красным шлейфом платья дамы, которая оказывается папиной любовницей. В кадре мелькают образы детства, фантазий, сцены шумных вечеринок и любовных историй. Режиссером клипа стал Илья Соловьев, который ранее работал с исполнителями Антоха МС и Ангел.

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Яна Троянова стала «папиной любовницей» фотографии
Яна Троянова стала «папиной любовницей» фотографии
Яна Троянова стала «папиной любовницей» фотографии
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