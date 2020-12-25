Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»

Благотворительный фонд «Русский Силуэт
», возглавляемый супругой Никиты Михалкова Татьяной Евгеньевной
, выпустил фирменный календарь на 2021 год. В съемках приняли участие многие звезды.
Из-за пандемии коронавируса приостановили свою работу театры, кинотеатры, концертные залы. И выход ежегодного арт-календаря «Русский Силуэт» стал уникальным культурным событием для всей светской столицы. Самые яркие актрисы, известные медиаперсоны, именитые дизайнеры и лучшие фотографы ежегодно демонстрируют соответствующий текущему моменту взгляд на моду, красоту и творчество. Задумку очередного выпуска воплощали неподражаемые модели: Алсу
, Настасья Самбурская
, Надежда Михалкова
, Елена Север
, Катерина Шпица
, Мирослава Карпович
, Виктория Полторак
, Глафира Глазунова
, Виктория Маслова
, Анна Чурина
, Елизавета Кононова
, Инна Маликова
, Ксения Гусева
.
фото: Мирослава Карпович
фото: Настасья Самбурская
фото: Инна Маликова
фото: Надежда Михалкова фото: Екатерина Шпица
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