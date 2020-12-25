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Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»

25 декабря
2020 год

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25 декабря 2020
Благотворительный фонд «Русский Силуэт», возглавляемый супругой Никиты Михалкова Татьяной Евгеньевной, выпустил фирменный календарь на 2021 год. В съемках приняли участие многие звезды.


Из-за пандемии коронавируса приостановили свою работу театры, кинотеатры, концертные залы. И выход ежегодного арт-календаря «Русский Силуэт» стал уникальным культурным событием для всей светской столицы. Самые яркие актрисы, известные медиаперсоны, именитые дизайнеры и лучшие фотографы ежегодно демонстрируют соответствующий текущему моменту взгляд на моду, красоту и творчество. Задумку очередного выпуска воплощали неподражаемые модели: Алсу, Настасья Самбурская, Надежда Михалкова, Елена Север, Катерина Шпица, Мирослава Карпович, Виктория Полторак, Глафира Глазунова, Виктория Маслова, Анна Чурина, Елизавета Кононова, Инна Маликова, Ксения Гусева.

Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»
фото: Мирослава Карпович

Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»
фото: Настасья Самбурская

Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»
фото: Инна Маликова

Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»
фото: Надежда Михалкова

Мирослава Карпович, Алсу и Настасья Самбурская показали «Русский Силуэт»
фото: Екатерина Шпица
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