«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж

А в свежем выпуске «Честного развода», гостьей которого стала актриса и балерина Анастасия Меськова, Агата проговорилась о неверности Прилучного. Что косвенным образом подтверждает появившиеся прошлым летом в прессе слухи о том, что Прилучный изменял жене с несколькими женщинами одновременно. Обсуждая с Анастасией желание повторно выйти замуж, Агата призналась, что ей не хочется опять оказаться в роли обманутой жены:
«А я вот не хочу [замуж]. Мне подруга скинула шутку, где было написано: «23.30 жены засыпают. Просыпаются и начинают мне писать женатые мужики». Я думаю: «б****, вот я не хочу ещё раз оказаться обманутой». Я не хочу быть той женой, которая уснула, а он давай строчить кому-то. Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам».
В этой же беседе Агата призналась, что ей очень нравилась агрессивность Прилучного. Пока она не была направлена на неё: «Я анализировала и поняла: мне реально нравилось, что он агрессивен по отношению к другим людям. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела!»
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