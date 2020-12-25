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«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж

25 декабря
2020 год

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25 декабря 2020
Одним из самых терапевтических проектов в уходящем году стало шоу Агаты Муцениеце «Честный развод», с помощью которого актриса переживает собственную социальную трансформацию. О том, что именно стало причиной развода Агаты и Павла Прилучного, до сих пор точно неизвестно. Однако за 9 месяцев, прошедших с момента расставания, Агата успела многократно проговориться в различных интервью и собственном шоу, добавляя плоти и крови своему бывшему браку. Например, в беседе с Ксенией Собчак Агата рассказала, что битье посуды и порча съёмной квартиры были неотъемлемой частью того, что они с Павлом понимали под «страстными отношениями». Ксении же удалось вытянуть из Агаты признание в том, что Прилучный позволял себе применять физическую силу в отношении неё.

«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж

А в свежем выпуске «Честного развода», гостьей которого стала актриса и балерина Анастасия Меськова, Агата проговорилась о неверности Прилучного. Что косвенным образом подтверждает появившиеся прошлым летом в прессе слухи о том, что Прилучный изменял жене с несколькими женщинами одновременно. Обсуждая с Анастасией желание повторно выйти замуж, Агата призналась, что ей не хочется опять оказаться в роли обманутой жены:

«А я вот не хочу [замуж]. Мне подруга скинула шутку, где было написано: «23.30 жены засыпают. Просыпаются и начинают мне писать женатые мужики». Я думаю: «б****, вот я не хочу ещё раз оказаться обманутой». Я не хочу быть той женой, которая уснула, а он давай строчить кому-то. Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам».

«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж

В этой же беседе Агата призналась, что ей очень нравилась агрессивность Прилучного. Пока она не была направлена на неё: «Я анализировала и поняла: мне реально нравилось, что он агрессивен по отношению к другим людям. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела!»

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«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж фотографии
«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж фотографии
«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж фотографии
«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж фотографии
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