«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным

Месяц назад в прессе появилась новость о том, что актриса и первая солистка Большого театра Анастасия Меськова рассталась с отцом своего второго ребёнка после шести лет совместной жизни. Сама актриса никак не комментировала эту новость, пока не стала гостьей очередного выпуска терапевтического шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». В беседе с Агатой Анастасия призналась, что отношения с Александром треснули ещё два года назад.
«Причина - повторение того, на что ты не готова на самом деле согласиться. Мы же вообще в начале отношений соглашаемся с маленькими мелочами. Ты соглашаешься со стилем его любимой музыки, ты соглашаешься с его странными друзьями, ты соглашаешься с тем, что он бывает агрессивен за рулем. И думаешь: «А, ну и ладно». Но очень важно именно в начале отношений иметь свой собственный список «добродетелей» (не знаю, почему я это так назвала). Под добродетелями я понимаю качества человека. Например, мне важно, чтобы человек был образован. Мне это категорически важно. Я понимаю, что в течение совместной жизни это отсутствие образования вылезет. Мне очень важно, чтобы человек был щедрый. Причём, как материально, так и душевно. Мне важно, как оказалось, чтобы человек заботился о природе. Я не переношу, когда люди мусорят».
После расставания с Александром Анастасия основательно пересмотрела свои взгляды на любовь и на то, как её следует выражать.
«Я на данный момент не верю в долго и счастливо и на всю жизнь. Надо уметь отпускать людей. Бывает, что что-то уже перестаёт работать, а мы всё тянем, и начинает уже возникать какая-то истерия. И вот нам уже кажется, что мы очень любим.
Я всё больше стала осознавать…У меня вообще к любви возник большой вопрос. Мне всегда казалось, что я любила и я знаю! А сейчас что-то я не знаю, любовь ли это была? Этот сумасшедший диапазон, мысли «Жить без него не могу!» - мне всегда казалось, что это и есть любовь. Сейчас мне так не кажется. А ещё зачастую мы не столько любим человека, сколько любим свою любовь. Любишь себя в этих отношениях, так красуешься. А это складывание жертв на алтарь? Складываешь, складываешь и чувствуешь себя в этот момент почти Пресвятой. В тот момент я себе очевидно нравилась такой. А иначе зачем надо было ждать того, что отношения приобретут ну очень плохую конфигурацию?
Я очень хорошо помню, как в первый день, когда я уехала от него и думала, что вот сейчас мне будет свобода и счастье…Боже, какое чувство вины на меня навалилось! Как же я нас так не уберегла? Как же это мы, родные когда-то люди, превратились в противников, как Монтекки и Капулетти? И это ужасно. И ужасно то, как играет с тобой подсознание. Что виновата ты. Я с этим, наверное, месяц проходила. Причём я понимала, что это глупость».
«Я как натура творческая и драматическая, с детства имела истерическое представление о любви. Да и вообще о жизни как таковой у меня было истерическое представление. Я думала, что если испытываешь чувства (причём любые, к творчеству или к людям) - всё на разрыв аорты. Мне это нравилось, я купалась в этом как сыр в масле. А несколько лет назад мне наконец-то пришло в голову: «Ты жить-то дальше собираешься?» Это всё здорово и классно, что друзья меня называют Королевой Драмы. Это даже немножечко пикантно, и вообще такая тревожность в дамах, говорят, очень привлекательна и сексуальна. Но я поняла, что я не хочу так больше. Я хочу начать жить на других вибрациях. Я хочу гармонии, я хочу просыпаться и в первую очередь не злиться на всех, а наоборот благодарить. А когда рядом с тобой человек просыпается, и его всё бесит, ты же тоже начинаешь на это подкидываться, и дальше начинается конфликт. Мы поэтому последний год толком и не жили вместе, мы друг друга уже избегали».
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