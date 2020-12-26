Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным

26 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
26 декабря 2020
Месяц назад в прессе появилась новость о том, что актриса и первая солистка Большого театра Анастасия Меськова рассталась с отцом своего второго ребёнка после шести лет совместной жизни. Сама актриса никак не комментировала эту новость, пока не стала гостьей очередного выпуска терапевтического шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». В беседе с Агатой Анастасия призналась, что отношения с Александром треснули ещё два года назад.

«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным

«Причина - повторение того, на что ты не готова на самом деле согласиться. Мы же вообще в начале отношений соглашаемся с маленькими мелочами. Ты соглашаешься со стилем его любимой музыки, ты соглашаешься с его странными друзьями, ты соглашаешься с тем, что он бывает агрессивен за рулем. И думаешь: «А, ну и ладно». Но очень важно именно в начале отношений иметь свой собственный список «добродетелей» (не знаю, почему я это так назвала). Под добродетелями я понимаю качества человека. Например, мне важно, чтобы человек был образован. Мне это категорически важно. Я понимаю, что в течение совместной жизни это отсутствие образования вылезет. Мне очень важно, чтобы человек был щедрый. Причём, как материально, так и душевно. Мне важно, как оказалось, чтобы человек заботился о природе. Я не переношу, когда люди мусорят».

«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным

После расставания с Александром Анастасия основательно пересмотрела свои взгляды на любовь и на то, как её следует выражать.

«Я на данный момент не верю в долго и счастливо и на всю жизнь. Надо уметь отпускать людей. Бывает, что что-то уже перестаёт работать, а мы всё тянем, и начинает уже возникать какая-то истерия. И вот нам уже кажется, что мы очень любим.
Я всё больше стала осознавать…У меня вообще к любви возник большой вопрос. Мне всегда казалось, что я любила и я знаю! А сейчас что-то я не знаю, любовь ли это была? Этот сумасшедший диапазон, мысли «Жить без него не могу!» - мне всегда казалось, что это и есть любовь. Сейчас мне так не кажется. А ещё зачастую мы не столько любим человека, сколько любим свою любовь. Любишь себя в этих отношениях, так красуешься. А это складывание жертв на алтарь? Складываешь, складываешь и чувствуешь себя в этот момент почти Пресвятой. В тот момент я себе очевидно нравилась такой. А иначе зачем надо было ждать того, что отношения приобретут ну очень плохую конфигурацию?
Я очень хорошо помню, как в первый день, когда я уехала от него и думала, что вот сейчас мне будет свобода и счастье…Боже, какое чувство вины на меня навалилось! Как же я нас так не уберегла? Как же это мы, родные когда-то люди, превратились в противников, как Монтекки и Капулетти? И это ужасно. И ужасно то, как играет с тобой подсознание. Что виновата ты. Я с этим, наверное, месяц проходила. Причём я понимала, что это глупость».

«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным

«Я как натура творческая и драматическая, с детства имела истерическое представление о любви. Да и вообще о жизни как таковой у меня было истерическое представление. Я думала, что если испытываешь чувства (причём любые, к творчеству или к людям) - всё на разрыв аорты. Мне это нравилось, я купалась в этом как сыр в масле. А несколько лет назад мне наконец-то пришло в голову: «Ты жить-то дальше собираешься?» Это всё здорово и классно, что друзья меня называют Королевой Драмы. Это даже немножечко пикантно, и вообще такая тревожность в дамах, говорят, очень привлекательна и сексуальна. Но я поняла, что я не хочу так больше. Я хочу начать жить на других вибрациях. Я хочу гармонии, я хочу просыпаться и в первую очередь не злиться на всех, а наоборот благодарить. А когда рядом с тобой человек просыпается, и его всё бесит, ты же тоже начинаешь на это подкидываться, и дальше начинается конфликт. Мы поэтому последний год толком и не жили вместе, мы друг друга уже избегали».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
откровениеразвод/расставание
персоны
Анастасия МеськоваАгата Муцениеце

фотографии >>
«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным фотографии
«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным фотографии
«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным фотографии
«Я на данный момент не верю в долго и счастливо»: Анастасия Меськова о расставании с бывшим возлюбленным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клод Брассёр
22 декабря ушёл из жизни актёр Клод Брассёр.
Борис Бушмелёв
21 декабря ушёл из жизни режиссёр Борис Бушмелёв.
Александр Курляндский
21 декабря скончался сценарист Александр Курляндский.
Георгий Кавтарадзе
20 декабря ушёл из жизни актёр Георгий Кавтарадзе.
Алевтина Буханченко
20 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Алевтина Буханченко.

День рождения >>

Александр Бабенко
Михаил Боярский
Мария Горбань
Евгения Добровольская
Николай Козак
Александр Лебедев
Валерий Приёмыхов
Екатерина Савинова
Николай Тимофеев
Империо Аргентина
Джулио Бозетти
Дэниэль Кормак
Барбара Кужай
Джаред Лето
Анна Пшибыльская
Ричард Уидмарк
все родившиеся 26 декабря >>

Афиша кино >>

Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Вдовий маяк
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рождество кота Боба
мелодрама, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2020
Ромео и Джульетта
фильм-балет, музыкальный фильм, драма, экранизация
Великобритания, 2019
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Дебошир
биография, криминальный фильм, мелодрама, спортивный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен