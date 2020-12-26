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«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным

26 декабря
2020 год

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26 декабря 2020
В конце ноября Павел Прилучный попал в клиническую больницу имени Н. И. Пирогова с травмами головы, полученными вследствие «падения». Что именно предшествовало падению, актёр не уточнил. Павел вышел на связь с поклонниками лишь через два дня после появления новости о госпитализации, подтвердив информацию о перенесённой операции и опровергнув разномастные сплетни, появившиеся в прессе. Среди всех выдвинутых версий случившегося самой часто встречающейся была версия о драке, которую Павел затеял в одном из заведений Калининграда (актёр получил травмы именно там).
Спустя месяц в прессе появилась информация о том, что Павла «избил» владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семёнов. Узнав из СМИ, что против него возбуждено уголовное дело, Семёнов приехал в полицию 23 декабря и написал явку с повинной. Свою версию случившегося в клубе в ночь с 20 на 21 ноября Владимир рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец». Всему виной, как это часто бывает, стал алкоголь. И многолетнее увлечение актёра боксом.

«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным
фото: Владимир Семёнов

«Ночью с 20-го на 21-е ноября я находился в помещении клуба «Завод». Со мной в клубе был персонал – сотрудники, которые работают обычно на вечеринках в качестве барменов и ди-джеев, а также кто-то из знакомых. Все общались между собой в дружеской и приветливой обстановке.
Около 5-6 часов утра мне позвонил мой знакомый, и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и ещё каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб. Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают.
Приблизительно в 6 часов 30 минут, может немного позже, они приехали ко мне в заведение. Им открыли входную дверь, зашли трое мужчин. Одним из них был Прилучный, он мне известен только как актёр, видел я его в тот день впервые. Второго я знал ранее и находился с ним в приятельских отношениях, третий мужчина мне не известен, представлялся он мне или нет, не помню.
Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вёл себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне уже посетили три увеселительных заведения нашего города. Прилучный со всеми поздоровался, спросил у ди-джея заведения что-то по поводу пирсинга у него в носу. Потом к актёру подошел бармен и попросил сделать совместное фото, но тот отказался, сказав, что сейчас нетрезв и не в лучшей форме.
Павел подошел ко мне, и мы некоторое время поговорили, я предложил ему сесть за стол, выпить. Однако он что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Я отказался, тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба.
Никаких конфликтов у меня лично с ним за время его нахождения в клубе не было. Но спустя буквально 5 минут Павел и его сопровождение опять вернулись.

«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным

Актёр подозвал меня и стал спрашивать про второй этаж, на котором находится зал для единоборств и отсутствует видеонаблюдение, а затем попросил показать его.
Я попросил своего работника взять ключи на барной стойке и открыть дверь на второй этаж. Пока открывали зал, мы с Прилучным вышли вместе через центральный вход, обошли здание с правой стороны и находились там некоторое время. О чём мы разговаривали, я точно не помню, но ничего особенного, какие-то общие темы, он что-то упомянул про сериал о единоборствах, который снимает, о возможном использовании моего зала для съёмок.
Когда сотрудник открыл зал и вышел, мы поднялись. Конфликта между нами, как и повода для него, по-прежнему не было. После того как мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания.
Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь. Видя, что его не остановить, я предложил ему надеть боксерские перчатки, по одной на руки, а ему выбрать левую или правую. В противном случае может быть больно.
Во время нашего с Прилучным разговора в зал заходил один из его сопровождающих, но Павел сказал ему уйти, что тот и сделал.
Павел отрицательно ответил на моё предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде «нет, давай как на улице», имея в виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы.

«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным

Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришёлся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу.
Куда точно пришёлся удар, кроме того, что куда-то в область головы, лица, я сказать не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол. Ударялся ли он при этом обо что-либо, не могу сказать, возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался её продолжать. Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было.
Практически сразу Павел поднялся на ноги, был немного потерянным и опять двинулся на меня. Более никаких ударов я ему не наносил. И тем более, не бил его сзади, не садился на него, и не добивал, как он рассказывает сотрудникам полиции. После его падения в зал зашёл мой сотрудник, а за ним кто-то ещё из числа персонала, а также мужчины, сопровождавшие Прилучного.
Про повреждения на лице у Павла могу сказать, что у него действительно с носа и изо рта шла кровь. Была гематома, по-моему, на правой стороне лица, но точно утверждать не берусь. Ему стали оказывать помощь. Кто-то из ребят принес спиртное, салфетки и лёд, и стали обрабатывать Прилучному лицо. Я несколько раз предлагал вызвать скорую медицинскую помощь, но Павел отказывался, говоря, что всё нормально. При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Потом он, с мужчинами, которые его сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской помощи. После он улетел в Москву».

Владимир не ожидал от Прилучного заявления в полицию: «Я полагал, что в данной ситуации Павел поступит как мужчина и не будет вмешивать в ситуацию, им созданную, государственные органы».

Причины, которые побудили артиста инициировать возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда средней тяжести», Владимир озвучивать не стал: «У меня есть предположения на этот счёт, но пока без комментариев».
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«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным фотографии
«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным фотографии
«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным фотографии
«Павел предложил устроить спарринг»: Калининградский бизнесмен подробно рассказал о «драке» с Прилучным фотографии
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