Павел Прилучный отрицает, что был инициатором драки в ночном клубе

В конце ноября Павел Прилучный попал в больницу с травмами головы, полученными при падении во время пребывания актёра в Калининграде
. Прилучный перенёс операцию, высмеял версии случившегося, которые появились в СМИ
, но так и не раскрыл детали произошедшего. Подробности всплыли на днях, когда владелец калининградского клуба «Завод» Владимир Семёнов узнал, что Прилучный написал на него заявление в полицию. Семёнов поспешил в полицию, чтобы написать явку с повинной, дал показания и подробно рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец» свою версию произошедшего между ним и Прилучным в ночь с 20 на 21 ноября
.
Если коротко, Прилучный, посетив несколько злачных мест Калининграда, появился в клубе «Завод» в компании двух мужчин и предложил Семёнову спарринг в оборудованном на втором этаже спортивном зале. Семёнов, давно не занимавшийся спортом, пытался отговорить актёра от этой затеи. Но Прилучный настоял. В результате Семёнов, обороняясь, нанёс актёру единственный удар, который сшиб того с ног. Никакого конфликта, согласно этой версии, между актёром и бизнесменом не произошло. Именно поэтому Семёнов был крайне удивлён, узнав, что Прилучный написал на него заявление в полицию.
После выхода интервью Семёнова Прилучный был вынужден отреагировать. Актёр прокомментировал эти показания в своём Инстаграме, обвинив Семёнова в искажении фактов: «Желание человека попытаться спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально — искажая факты через желтую прессу — наверное, можно даже понять. Так что давайте договоримся, что это мой первый и последний комментарий по этому вопросу, поскольку подобные "интервью" и другие "специальные расследования", я почему-то уверен, вряд ли закончатся. А я всё-таки продолжу работать и перестану отвлекаться на подобные вбросы».
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