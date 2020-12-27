Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд

27 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2020
57-летний Джонни Депп, чья карьера рушится на глазах из-за проигрыша в суде по делу о клевете, решил снова подать иск против бывшей жены Эмбер Хёрд. На прошлой неделе адвокаты актера заявили в апелляционном суде, что предыдущий суд не был справедливым. Адвокат Дэвид Шерборн попросил коллегию «отменить решение и назначить новое судебное разбирательство».

Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд

«Судья не изучил доказательства сторон с необходимой дотошностью, на которую все могли бы рассчитывать. Его выводы - пустые утверждения, без объяснения, как судья к ним пришёл. Он изначально принял для себя тот факт, что госпожа Хёрд права в своих высказываниях, даже не рассмотрев доказательства обратного», - заявил Шерборн.

Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд

Напомним, в ноябре этого года Джонни Депп проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, в которой издание утверждало, что актёр избивал бывшую жену Эмбер Хёрд. В итоге суд решил, что утверждение таблоида соответствует действительности, и отказался выплачивать Деппу затребованную компенсацию морального ущерба. После суда карьера Деппа сильно пострадала. Сначала с ним разорвала контракт студия Warner Bros., и роль в «Фантастических тварях» перешла Мадсу Миккельсену. Следующий удар по карьере Джонни нанёс Netflix – компания убрала из своей библиотеки все проекты с участием актера.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джонни Депп проиграл суд о клевете

Джонни Деппа уволили из «Фантастических тварей» из-за обвинений в домашнем насилии

Мадс Миккельсен официально заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена»
Поиск по меткам
насилиеразвод/расставаниесуд
персоны
Джонни ДеппМадс МиккельсенЭмбер Хёрд
фильмы
Фантастические твари и где они обитают 3

фотографии >>
Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд фотографии
Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд фотографии
Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд фотографии
Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Елена Антонова
Гегам Арутюнян
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Татьяна Иваницкая
Александр Робак
Михаил Салин
Евгения Соляных
Елена Суркова
Эугениуш Бодо
Дензел Вашингтон
Хильдегард Кнеф
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
Лью Эйрес
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен