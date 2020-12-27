Джонни Депп снова судится с Эмбер Хёрд

57-летний Джонни Депп
, чья карьера рушится на глазах из-за проигрыша в суде по делу о клевете, решил снова подать иск против бывшей жены Эмбер Хёрд
. На прошлой неделе адвокаты актера заявили в апелляционном суде, что предыдущий суд не был справедливым. Адвокат Дэвид Шерборн
попросил коллегию «отменить решение и назначить новое судебное разбирательство».
«Судья не изучил доказательства сторон с необходимой дотошностью, на которую все могли бы рассчитывать. Его выводы - пустые утверждения, без объяснения, как судья к ним пришёл. Он изначально принял для себя тот факт, что госпожа Хёрд права в своих высказываниях, даже не рассмотрев доказательства обратного»
, - заявил Шерборн.
Напомним, в ноябре этого года Джонни Депп проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, в которой издание утверждало, что актёр избивал бывшую жену Эмбер Хёрд. В итоге суд решил, что утверждение таблоида соответствует действительности
, и отказался выплачивать Деппу затребованную компенсацию морального ущерба. После суда карьера Деппа сильно пострадала. Сначала с ним разорвала контракт студия Warner Bros.
, и роль в «Фантастических тварях»
перешла Мадсу Миккельсену
. Следующий удар по карьере Джонни нанёс Netflix – компания убрала из своей библиотеки все проекты с участием актера.
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