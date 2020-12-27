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Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период»

27 декабря
2020 год

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27 декабря 2020
На выходных подошел к концу очередной сезон шоу «Ледниковый период». За победу в проекте традиционно боролись пары из звезд и профессиональных спортсменов. Среди участников этого сезона были Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Надежда Михалкова, Ирина Пегова, Вячеслав Чепурченко, Влад Соколовский и другие. Однако победу удалось одержать актрисе Ольге Кузьминой, которая выступала в паре с Александром Эмбертом.

«Я до сих пор не верю, что всё это случилось со мной! Будто сон какой-то волшебный. Сначала я никак не могла поверить, что я нахожусь внутри этого потрясающего проекта, что я катаюсь на коньках на одном льду с чемпионами. Что мой партнёр - потрясающий Александр Энберт. Что нас оценивают сами Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Елена Исинбаева. Ощущения были, будто я попала внутрь телевизора, и всё это происходит не со мной», - поделилась эмоциями Ольга.

Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период»

Свой победный номер Ольга и Александр исполнили под песню «Буги-Вуги» группы «Зоопарк». Как отметила Кузьмина на своей странице в Инстаграме, им с Александром в финале хотелось именно «зажечь» на льду.

Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период»

«В этот раз задача была не поставить новый номер, а выбрать любимый из тех, что мы уже показывали. И, как ни странно, для нас это оказалось гораздо сложнее, потому что невозможно выбрать любимое из любимого! Мы так любим каждый свой номер, что не можем выделить какой-то один. Пришлось подключать логику и разум. Мы с Александром Эмбертом решили, что для настроения на финал нужно выбрать что-то зажигательное, чтобы оставить после себя яркие позитивные эмоции. А какой танец из всех наших программ самый красочный и эффектный? Конечно, «Буги-вуги»!!! Мы хотели кайфануть напоследок, повеселиться и получить от этого удовольствие. Уйти красиво, как говорится!», - написала актриса.

По словам Кузьминой, проект стал для нее чем-то большим, чем просто соревнование. Она призналась, что будет скучать по своей команде и по атмосфере «Ледникового периода».

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Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период» фотографии
Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период» фотографии
Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период» фотографии
Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период» фотографии
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