Ольга Кузьмина одержала победу в шоу «Ледниковый период»

«Я до сих пор не верю, что всё это случилось со мной! Будто сон какой-то волшебный. Сначала я никак не могла поверить, что я нахожусь внутри этого потрясающего проекта, что я катаюсь на коньках на одном льду с чемпионами. Что мой партнёр - потрясающий Александр Энберт. Что нас оценивают сами Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Елена Исинбаева. Ощущения были, будто я попала внутрь телевизора, и всё это происходит не со мной», - поделилась эмоциями Ольга.
Свой победный номер Ольга и Александр исполнили под песню «Буги-Вуги» группы «Зоопарк». Как отметила Кузьмина на своей странице в Инстаграме, им с Александром в финале хотелось именно «зажечь» на льду.
«В этот раз задача была не поставить новый номер, а выбрать любимый из тех, что мы уже показывали. И, как ни странно, для нас это оказалось гораздо сложнее, потому что невозможно выбрать любимое из любимого! Мы так любим каждый свой номер, что не можем выделить какой-то один. Пришлось подключать логику и разум. Мы с Александром Эмбертом решили, что для настроения на финал нужно выбрать что-то зажигательное, чтобы оставить после себя яркие позитивные эмоции. А какой танец из всех наших программ самый красочный и эффектный? Конечно, «Буги-вуги»!!! Мы хотели кайфануть напоследок, повеселиться и получить от этого удовольствие. Уйти красиво, как говорится!», - написала актриса.
По словам Кузьминой, проект стал для нее чем-то большим, чем просто соревнование. Она призналась, что будет скучать по своей команде и по атмосфере «Ледникового периода».
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