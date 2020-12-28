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38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка

28 декабря
2020 год

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28 декабря 2020
На днях стало известно, что Татьяна Арнтгольц готовится стать мамой во второй раз. Об этом рассказал её коллега по телешоу «Жди меня» Александр Лазарев. В начале очередного выпуска передачи он появился в студии в одиночестве, объяснив отсутствие партнерши тем, что она взяла декретный отпуск.

38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка

Ни Татьяна, ни её муж Марк Богатырев ещё никак эту информацию не прокомментировали. Впрочем, ничего удивительного - актриса не очень любит выставлять личную жизнь напоказ. Даже об их свадьбе журналисты узнали только через несколько месяцев.

38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка

Будущий ребёнок станет для Татьяны вторым. В 2013 году она впервые стала мамой и родила дочь Марию. Тогда актриса была замужем за Иваном Жидковым, с которым прожила около 6 лет.
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38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка фотографии
38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка фотографии
38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка фотографии
38-летняя Татьяна Арнтгольц ждёт второго ребёнка фотографии
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