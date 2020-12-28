«Секс меня особо не интересует»: Александр Горчилин об отношениях, ипохондрии и отсутствии амбиций

На днях в онлайн-сервисе more.tv
состоялся финал 1 сезона сериала Фёдора Бондарчука
и Паулины Андреевой «Псих»
с Константином Богомоловым
в главной роли. Александр Горчилин
исполнил в сериале роль художника-авангардиста, соблазнившего безалаберную жену олигарха. Образ авангардиста прилип к 28-летнему Горчилину после того, как он прошёл боевое крещение у Валерии Гай Германики
, сыграв в автобиографической драме «Да и да»
беспробудно пьющего художника. Самому Горчилину это амплуа неблизко, хотя он в состоянии понять таких людей:
«Во мне почему-то видят такого спившегося, снаркоманившегося, умирающего несостоявшегося художника. Видимо, есть какое-то внутреннее совпадение у меня с этими людьми. Ну окей, я не против, мне даже нравится. Есть такой тип людей, которые сгорают, — вот это про них. Я себя к таким людям не отношу, я просто понимаю их. Я ничего такого не делаю, чтобы сгореть. А сгорают все-таки люди деятельные. Я так, сижу дома в потолок смотрю»
, - признался Александр в интервью изданию «OK!»
. А заодно рассказал о том, чему он больше всего завидует, почему его не интересуют отношения и секс и как подделка документов оказалась одной из самых судьбоносных авантюр в его жизни.
Об отсутствии амбиций
«Я понял, что очень завидую людям с амбициями. Вот у нас сейчас товарищ снимается за границей
(речь об Александре Кузнецове
, который получил роль в третьей части «Фантастических тварей»
- прим.ред.), это как раз была его цель, и он её достиг. И я понимаю, что завидую не его карьерным успехам, а тому, что у него есть желание. И помимо того, что он желает, он ещё делает что-то для того, чтобы это сбылось. У меня нет мечты. Ну, может, есть какая-то, просто ещё не сформулированная. С амбициями у меня плоховато. Ещё так получилось, что я сижу на теплой попке, занимаюсь действительно любимыми делами. То есть нет ничего такого, что мне приходится преодолевать. Может, я когда-то в чём-то и ошибался, но никогда не поступался своими принципами. Наверное, из-за этого организм мой немного подрасслабился, и цели пропали»
.
О преимуществах одиночества
«Весь мой прошлый опыт был довольно травматичный. Из всех вариантов я бы, наверное, предпочел одиночество. Но здесь никогда не знаешь, какого человека ты встретишь. Вот сейчас мне кажется, что я влюбился, я рад этому ощущению. Потому что до этого всё отрицал. Я был в отношениях с разными девушками — и младше себя, и старше. Не то чтобы я каждый день по кому-то бегаю, нет, у меня довольно замкнутый образ жизни.
Я не убиваюсь [из-за любви], не рефлексирую. Я вообще очень жестоко отказываюсь от людей. Да, наверное, я себя этим [несчастной любовью] подпитывал. Но понял, что нахожусь в закольцовке. То есть каждые мои новые отношения повторяют предыдущие. Повторяют их настолько страшно, вплоть до каких-то фраз, до того, как со мной себя ведут люди. И если раньше я винил партнера, то теперь понимаю, что проблема не в партнере, а в том, что это я подсознательно нахожу таких одинаковых людей. Но это не только моя проблема, я потом начал наблюдать за своими друзьями и понял, что все живут в удобной для себя форме, у всех всё одинаково. И вот когда я пришёл к этой светлой мысли — что это не мир так устроен, а я сам, — стало легче. Сейчас я встретил человека, который мне нравится, но у нас пока ничего нет. Мне просто хочется нежность свою кому-то дарить, и всё, больше мне ничего не надо. Секс меня особо не интересует, отношения тоже»
.
О психотерапии
«Мы с друзьями от скуки дома играем в игры — садимся и придумываем себе определенные обстоятельства. А один мой друг как раз немного разбирается в этой теме. И вот мы играли, как будто он психотерапевт, а я Саша Горчилин, который пришел на прием, на полном серьезе. Мне было интересно, как это происходит. И он провел мне сеанс, мы дошли до каких-то проблем из моего детства, я для себя некоторые нюансы открыл и понял. Но до настоящего психотерапевта я еще не дошел, хотя думаю об этом»
.
О подделке документов и встрече с Серебренниковым
«После девятого класса мы с другом по приколу пошли поступать в театральный, и нас везде стали брать. Я посоветовался с мамой, и мы решили обмануть систему. Зашли в интернет, набрали в поисковике «купить аттестат», нажали первую же ссылку и где-то в переходе на «Таганской» его забрали. В итоге этот аттестат, естественно, спалили, потому что номера были не настоящие. Пришлось закончить в экстернате за год два класса и поступать заново. Я так убивался, когда меня из-за этого отовсюду погнали, а в итоге как раз попал в Школу-студию МХАТ на курс к Кириллу Семёновичу. И если бы я не встретил его, непонятно, как бы вообще сложилась моя судьба, каким бы я сейчас был человеком, как бы смотрел на многие вещи. А для меня такой удивительный и интересный мир открылся! Поэтому всё, что ни делается, — к лучшему. Даже если ты не сразу это понимаешь»
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Об ипохондрии и панических атаках
«Ещё я очень мнительный. Вот сейчас, например, мне кажется, что у меня рак печени, потому что у меня прыщи на лице не выскакивают. Мне всё время случайно попадаются какие-то пугающие медицинские статьи, и я зачем-то их читаю. Один раз я даже вызвал скорую себе в театр! Я тогда очень мало спал, у меня были расшатаны нервы, случались панические атаки. И вот когда я ехал в метро, мне попалась статья под названием «Как распознать признаки инсульта». Я читал и начинал все эти признаки ощущать на себе! От страха закружилась голова, зашумело в ушах, а мне играть спектакль. Я пишу: ребята, вызывайте скорую, кажется, у меня инсульт»
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