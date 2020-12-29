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«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер

29 декабря
2020 год

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29 декабря 2020
В программе «Судьба человека» Эммануил Виторган вспомнил, о чем разговаривал с супругой перед её кончиной, и признался, что благодарен ей за 30 лет брака, в котором на свет появился их сын Максим Виторган.

«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер

В браке с Аллой Балтер было всякое — она поддерживала Эммануила, когда он заболел раком лёгких, пережила и долгое отсутствие собственного жилья, когда семья вынуждена была довольствоваться комнатой в общежитии. Были в истории их семейной жизни и увлечения Виторгана другими женщинами, на которые супруга актёра старалась закрывать глаза.

«Я думаю, она догадывалась. Она и это перетерпела. У меня и мысли не было такой, что Аллочка может от меня уйти! Мы так тепло общались, что не было никаких причин. Она умница неимоверная, она бы простила, она бы поняла, почему это происходит».

Виторган заметил, что Алла мало снималась из-за сына, во многом она жертвовала собой ради семьи: «Очень жаль, что Алла мало снималась. Она отказывалась от ролей в кино из-за Максима. Муж снимается, а потом уже я, внизу. Можно сказать, что она пожертвовала профессией ради семьи. Сын обожает маму до сих пор».

По словам Эммануила Гедеоновича, за несколько часов до кончины Балтер ему позвонил санитар больницы, в которой его супруга проходила лечение. Он попросил поторопиться, так как, по его ощущениям, пациентка готовилась к смерти. Виторган вспомнил, что в каком-то шоковом состоянии поймал такси и примчался в медучреждение. Он видел, что Алла уже уходит, но начал уговаривать её не спешить.

«Я стал её убалтывать не делать этого. И в эту ночь Алла не ушла. Я уходил в туалетную комнату и бился головой об стену, когда видел, как она страдала, как ей было больно. Под утро она ушла у меня на руках, в пять-шесть утра».

Виторган также вспомнил, о чем был его последний разговор с женой: «Мы говорили о спектакле – мы же, артисты, сумасшедшие. Говорили о том, что, когда она выйдет, нужно будет перемонтировать одну сцену. Она всегда говорила: «Всё будет хорошо!»

Алла мужественно боролась с болезнью, редко давая понять мужу и сыну, как ей тяжело: «Три года мы бились. Не было такого, что не было сделано для Аллочки. Аллочка старалась, чтобы ни я, ни Максим ничего не узнали, тихонько уезжала к врачам. Она должна была жить очень долго. В палате она всегда общалась, разговаривала, улыбалась. И после каждой операции возвращалась на сцену и играла».

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«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер фотографии
«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер фотографии
«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер фотографии
«Она пожертвовала профессией ради семьи»: Эммануил Виторган об Алле Балтер фотографии
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