Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку

17 января телеканал «Россия» начинает новый сезон популярного шоу «Танцы со звёздами» и представляет беспрецедентный состав участников: Сергей Лазарев
, DAVA
, Екатерина Гусева
, Игорь Миркурбанов
, Катерина Шпица
, Дмитрий Дюжев
, Антон Шагин
, Янина Студилина
, Евгений Морозов
, Дмитрий Лысенков
и рэпер Александр ST Степанов
. Звёзды будут с азартом покорять танцпол, чтобы достичь новых высот в искусстве танца и вдохновить зрителя красотой и страстью.
Участникам предстоит освоить абсолютно новые стили, а помогут им в этом знаменитые профессионалы танца: Евгений Папунаишвили
, Мария Смольникова
, Инна Свечникова
, Дарья Шелыганова
, Ольга Николаева
, Евгения Толстая
, Ульяна Максимкина
, Михаил Щепкин
и Дарья Полянская
. Главный хореограф сезона – Василий Козарь
, который известен своими смелыми творческими экспериментами. Ведущим шоу «Танцы со звёздами» станет Андрей Малахов
. В жюри проекта – Дарья Златопольская
, Николай Цискаридзе
, Егор Дружинин
и Гарик Рудник
.
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