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Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку

29 декабря
2020 год

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29 декабря 2020
17 января телеканал «Россия» начинает новый сезон популярного шоу «Танцы со звёздами» и представляет беспрецедентный состав участников: Сергей Лазарев, DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов. Звёзды будут с азартом покорять танцпол, чтобы достичь новых высот в искусстве танца и вдохновить зрителя красотой и страстью.

Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку

Участникам предстоит освоить абсолютно новые стили, а помогут им в этом знаменитые профессионалы танца: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская. Главный хореограф сезона – Василий Козарь, который известен своими смелыми творческими экспериментами. Ведущим шоу «Танцы со звёздами» станет Андрей Малахов. В жюри проекта – Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.
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Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку фотографии
Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку фотографии
Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку фотографии
Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку фотографии
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