Эллен Пейдж объявила о смене пола

«Привет, друзья, хочу поделиться с вами новостью о том, что я транс, меня зовут Эллиот, а в третьем лице меня следует называть «он» или «они».
Чувствую переполняющую меня благодарность к людям, которые поддерживали меня на этом пути. Слов не хватит, чтобы передать, как это прекрасно - полюбить себя, наконец, настолько, чтобы осмелиться обрести свою истинную сущность. Меня бесконечно вдохновляли многие представители транс-сообщества. Спасибо вам за вашу смелость, щедрость и неустанную работу над тем, чтобы сделать этот мир более принимающим и милосердным. Я со своей стороны окажу любую поддержку и продолжу бороться за равноправное и любящее общество.
А ещё я попрошу вас о терпении. Моя радость реальна, но очень хрупка. Правда в том, что несмотря на чувство глубокого счастья и осознание привилегированности своего положения, я также испытываю страх.
Я боюсь вторжения, ненависти, «шуточек» и насилия. Я не пытаюсь омрачить ситуацию, просто хочу обрисовать полную картину. Статистика сбивает с ног. Дискриминация по отношению к трансгендерным людям широко распространена и отличается коварством и особой жестокостью, вызывая ужасающие последствия. Только в 2020 году, согласно отчётам, как минимум 40 трансгендерных людей стали жертвами убийств, большинство из них были чернокожими или латиноамериканцами. Всем политическим лидерам, отрицающим наше право на существование, и всем, кто продолжает извергать ненависть по отношению к трансгендерам: знайте - ваши руки в крови. Вы спустили с поводка ярость, унижение и гнев, которые ложатся на плечи представителей транс-сообщества. Сообщества, 40% членов которого пытались покончить жизнь самоубийством. С нас хватит. Вы делаете людям больно. Я один из тех, кому вы делаете больно. И мы не будем молчать перед лицом ваших нападок.
Мне нравится, что я транс. Мне нравится, что я квир. И чем больше я приближаюсь к осознанию и полному принятию того, кто я есть, тем больше я мечтаю, процветаю, и моё сердце растёт. Всем транс-людям, которые имели дело с домогательствами, отвращению к себе, насилием и угрозами: я вижу вас, люблю вас и сделаю всё, что в моих силах, чтобы сделать этот мир лучше».
фото: Эллиот с женой Эммой Портнер
Эллиот счастлив в браке с хореографом и танцовщицей Эммой Портнер с 2018 года. О своей сексуальной ориентации Эллиот, ещё будучи Эллен, объявил в 2014 году.
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