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«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии

3 декабря
2020 год

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3 декабря 2020
Пока Павел Прилучный восстанавливается после операции, его бывшая супруга Агата Муцениеце продолжает разводить представителей отечественного бомонда на честный разговор. Гостьей очередного выпуска шоу Агаты «Честный развод» стала предпринимательница, светская львица и немножко актриса Оксана Лаврентьева.

«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии

В беседе с Агатой Лаврентьева призналась, что лечила депрессию аяуаской, а страх перед замужеством - путешествием в прошлые жизни.
Накануне свадьбы с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным Оксану, уже имевшую опыт замужества, обуял необъяснимый страх смерти. Помочь смогли лишь сеансы регрессии.

«Я делала примерно десять регрессий - это путешествие в прошлые жизни. Я делала с Еленой Ратничкиной. Она супер-специалист, снималась в фильме «Фея» у Ани Меликян. Она играла там как раз регрессолога - саму себя, по сути.
Это не гипноз, а как лёгкий транс, ты всё это видишь, и она тебя по этому ведёт. Причём, она регрессолог - терапевт, она не просто показывает, что там происходит, она помогает интегрировать этот опыт из прошлых жизней в жизнь настоящую. Или наоборот, отсечь его, чтобы он не влиял.
Никто не может сказать на сто процентов, видишь ли ты действительно прошлые жизни или это просто образы, которые у тебя собрались в сознании. Никто не знает. Доказательств нет. Но этот опыт очень хорошо работает.
У меня перед свадьбой появился совершенно иррациональный страх, что я умру, как только мы поженимся. Я ходила к психологу, разбирала, но ничего не помогало. И вдруг одна моя очень рациональная подруга рассказывает мне про то, что Меликян нашла Лену для фильма. Я прям чувствую, что мне немедленно надо туда. Срочно. Я к ней попадаю. И я вижу ситуацию, которая подтверждает мой страх: я вижу, что это был Саша, это была я, мы были женихом и невестой, и я умерла. И что всё это было в Польше. Лена у меня спрашивала, какой был год, как нас звали.
Потом, когда у меня были жизненные тупики, когда я не понимала, как мне действовать, я ходила к Лене, и мне это очень помогало. Я видела кучу прошлых жизней своих, очень много разных вариаций. Я не могу сказать, что я верю в это на 100 процентов. Я верю на 90. Это очень вдохновляет».

«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии

Когда дело касается обретения душевного равновесия, Оксана готова на любые эксперименты. На рандеву с перуанским шаманом Оксану подтолкнула депрессия, обрушившаяся на неё после скандала с журналом «Tatler». Осенью 2018 года на праздновании 10-летнего юбилея журнала был показан короткий сатирический фильм, высмеивающий причуды светских львиц. Снял фильм тогда ещё малоизвестный театральный режиссёр Константин Богомолов под чутким руководством Михаила Друяна и с благословения главного редактора Ксении Соловьёвой.
Оксана и её супруг Александр Цыпкин послужили прототипами для зарисовки под названием «Кошачье сердце, или Влюблённый Цыпкин». В скетче модная московская барышня подбирает у стен ЦУМа беспородного бродячего кота, приносит его домой и начинает думать над тем, с помощью каких стилистов добавить ему светского лоска. Авторы сценария (то есть Михаил Друян) откровенно высмеивали «происхождение» Цыпкина, который до встречи с Лаврентьевой, видимо, и мечтать не смел о головокружительном вращении в центрифуге светской Москвы.
Вопреки ожиданиям авторов, Лаврентьева не оценила шутку и объявила насмешникам войну.

«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии
фото: Оксана и Александр

«После такой жесточайшей войны у меня началась очень сильная депрессия. И я просто поняла, что я потеряла вкус к жизни. Меня не обидел фильм. Мы с Костей Богомоловым это недавно обсуждали - к нему у меня нет претензий, я его вообще тогда не знала. Меня обидело, что я дружила и с Соловьевой, и с Друяном, и с Сашей Тереховым, который снялся в этом кино. Я не поняла, зачем людям, которые со мной дружат, нужно было принимать в этом участие.
Если бы они просто извинились…Но в тот момент они так отреагировали, как будто я слишком драматизирую. Именно это меня и взбесило. Если я оскорблена - не надо меня убеждать в том, что я слишко болезненно реагирую.
И после всей этой войны у меня началась депрессия. Когда просто не можешь встать с кровати и не понимаешь, зачем тебе с неё вставать. У тебя всё есть, всё прекрасно. Но как будто что-то очень важное потерялось. Желание. Ты перестал хотеть что-либо. Я поняла, что это самое страшное. Лучше любая проблема, чем это. Когда ты ничего не хочешь - это ужасно».

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«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии фотографии
«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии фотографии
«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии фотографии
«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии фотографии
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