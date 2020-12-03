«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии

В беседе с Агатой Лаврентьева призналась, что лечила депрессию аяуаской, а страх перед замужеством - путешествием в прошлые жизни.
Накануне свадьбы с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным Оксану, уже имевшую опыт замужества, обуял необъяснимый страх смерти. Помочь смогли лишь сеансы регрессии.
«Я делала примерно десять регрессий - это путешествие в прошлые жизни. Я делала с Еленой Ратничкиной. Она супер-специалист, снималась в фильме «Фея» у Ани Меликян. Она играла там как раз регрессолога - саму себя, по сути.
Это не гипноз, а как лёгкий транс, ты всё это видишь, и она тебя по этому ведёт. Причём, она регрессолог - терапевт, она не просто показывает, что там происходит, она помогает интегрировать этот опыт из прошлых жизней в жизнь настоящую. Или наоборот, отсечь его, чтобы он не влиял.
Никто не может сказать на сто процентов, видишь ли ты действительно прошлые жизни или это просто образы, которые у тебя собрались в сознании. Никто не знает. Доказательств нет. Но этот опыт очень хорошо работает.
У меня перед свадьбой появился совершенно иррациональный страх, что я умру, как только мы поженимся. Я ходила к психологу, разбирала, но ничего не помогало. И вдруг одна моя очень рациональная подруга рассказывает мне про то, что Меликян нашла Лену для фильма. Я прям чувствую, что мне немедленно надо туда. Срочно. Я к ней попадаю. И я вижу ситуацию, которая подтверждает мой страх: я вижу, что это был Саша, это была я, мы были женихом и невестой, и я умерла. И что всё это было в Польше. Лена у меня спрашивала, какой был год, как нас звали.
Потом, когда у меня были жизненные тупики, когда я не понимала, как мне действовать, я ходила к Лене, и мне это очень помогало. Я видела кучу прошлых жизней своих, очень много разных вариаций. Я не могу сказать, что я верю в это на 100 процентов. Я верю на 90. Это очень вдохновляет».
Когда дело касается обретения душевного равновесия, Оксана готова на любые эксперименты. На рандеву с перуанским шаманом Оксану подтолкнула депрессия, обрушившаяся на неё после скандала с журналом «Tatler». Осенью 2018 года на праздновании 10-летнего юбилея журнала был показан короткий сатирический фильм, высмеивающий причуды светских львиц. Снял фильм тогда ещё малоизвестный театральный режиссёр Константин Богомолов под чутким руководством Михаила Друяна и с благословения главного редактора Ксении Соловьёвой.
Оксана и её супруг Александр Цыпкин послужили прототипами для зарисовки под названием «Кошачье сердце, или Влюблённый Цыпкин». В скетче модная московская барышня подбирает у стен ЦУМа беспородного бродячего кота, приносит его домой и начинает думать над тем, с помощью каких стилистов добавить ему светского лоска. Авторы сценария (то есть Михаил Друян) откровенно высмеивали «происхождение» Цыпкина, который до встречи с Лаврентьевой, видимо, и мечтать не смел о головокружительном вращении в центрифуге светской Москвы.
Вопреки ожиданиям авторов, Лаврентьева не оценила шутку и объявила насмешникам войну.
фото: Оксана и Александр
«После такой жесточайшей войны у меня началась очень сильная депрессия. И я просто поняла, что я потеряла вкус к жизни. Меня не обидел фильм. Мы с Костей Богомоловым это недавно обсуждали - к нему у меня нет претензий, я его вообще тогда не знала. Меня обидело, что я дружила и с Соловьевой, и с Друяном, и с Сашей Тереховым, который снялся в этом кино. Я не поняла, зачем людям, которые со мной дружат, нужно было принимать в этом участие.
Если бы они просто извинились…Но в тот момент они так отреагировали, как будто я слишком драматизирую. Именно это меня и взбесило. Если я оскорблена - не надо меня убеждать в том, что я слишко болезненно реагирую.
И после всей этой войны у меня началась депрессия. Когда просто не можешь встать с кровати и не понимаешь, зачем тебе с неё вставать. У тебя всё есть, всё прекрасно. Но как будто что-то очень важное потерялось. Желание. Ты перестал хотеть что-либо. Я поняла, что это самое страшное. Лучше любая проблема, чем это. Когда ты ничего не хочешь - это ужасно».
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