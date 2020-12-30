«Я заняла позицию за мужем»: Елизавета Боярская о выборе между карьерой и семьей

Полтора года назад Михаил Боярский резко высказался о карьере дочери
, актрисы Елизаветы Боярской
. По мнению Михаила, Елизавете следовало бы сосредоточиться на семейном очаге, а не заниматься такими романтическими глупостями как съёмки в кино. Ведь так в своё время и поступила её мама, актриса Лариса Луппиан
, пожертвовавшая карьерой ради семьи.
Кажется, папины ожидания оправдались - с рождением второго ребёнка
Елизавета поняла, что на первом месте у неё всё-таки муж и дети
, а не карьера. И теперь актриса строит свой рабочий график исключительно с оглядкой на график мужа
, позволив стать ему главной звездой в семье. О чём она и рассказала в интервью изданию «7 Дней»
, осыпая Максима всевозможными комплиментами и воспевая его таланты.
О выборе между карьерой и семьей
«Съёмки отнимают очень много времени, а у меня и так большая занятость в театре. Если я стану часто сниматься, вообще не буду видеть детей, а этого я не могу себе позволить. Я наблюдаю, что происходит у Максима, и говорю: «Так, смотри, у тебя вот здесь проект большой и здесь, а между ними перерыв. Возможно, как раз в это время я снимусь, мне нравится сценарий…»
Я заняла позицию за мужем, и мне это нравится. Очень радуюсь успехам Максима, он сейчас снимается в большом проекте «Спойлер» в главной роли. Потом, надеюсь, будут съёмки и продолжения «Триггера». Дай бог. А я займусь семьей и иногда стану наслаждаться съёмками в хороших фильмах»
.
О решении переехать в Петербург
«Мы в Москве тоже прекрасно жили, но как будто чего-то не хватало, чтобы выдохнуть, расслабиться и понять, что мы начинаем спокойную, размеренную, оседлую жизнь в своём доме, в своей квартире. Не было такого ощущения. Всё равно мы очень часто уезжали в Петербург, я как минимум 12 спектаклей тут играю в месяц, а ещё репетиции. Андрюшку возили туда-сюда, и в этом была какая-то суета. А сейчас появился настоящий дом.
Дозрел Максим. Потому что я была готова к этому в любой момент. Но если бы Максим железно сказал, что наш дом - Москва, мы бы жили там. Хотя у нас родители в Петербурге, включая маму мужа. И дача. И родственники все…И Максим в какой-то момент разрешил эту ситуацию. Я была тогда в положении. Мама с папой уехали в Турцию с нашим старшим сыном Андреем, и мы с мужем остались недели на две одни в Петербурге.
У нас были съёмки, что-то мы делали. И очень много ездили, ходили в музеи - провели это время счастливо и спокойно. Максим научился по-другому смотреть на город, стал от него кайфовать. И в какой-то момент сказал, что всё-таки надо попробовать жить здесь. Через день я уже начала готовить переезд. В первую очередь занялась поиском школы и кружком для Андрюши. Потому что в Москве у нас было всё схвачено…Я походила по разным школам, поговорила с родителями, нашла то, что нужно. И мы сразу запустили ремонт в нашей квартире».
О пандемии и роли домохозяйки
«Время пандемии стало одним из лучших моментов в нашей совместной жизни с Максимом. Мне очень стыдно, я знаю, что многие люди и финансово сильно пострадали, а кто-то и переболел серьезно, у всех по-разному, но мы были все вместе, и нам не нужно было куда-то бежать или ехать. Дети каждый день видели маму и папу, я занималась домом. Причём единственное, что было немножко сложно: как только нас закрыли, мы отказались от помощи няни и домработницы, и на меня вдруг резко упали все обязанности сразу. После первых десяти дней я взвыла.
Я думала: домохозяйки - просто героини, непонятно, как они выживают. Я же целыми днями только и делала, что мыла, стирала, гладила, готовила, опять мыла, стирала, гладила, готовила, и всё равно казалось, что навести порядок невозможно, потому что этот процесс бесконечный. А потом вошла в ритм и стала получать удовольствие»
.
О неожиданных талантах Максима Матвеева
«Мы уехали на дачу и просто попали в рай. Воздух, дети на улице всё время. Максим там стал делать из дерева классные игрушки - беговел, машинки, лошадку-качалку, бабочку для Гриши, многое другое. Он не просто рукастый, а мастер высокого уровня, золотые руки. Максим и готовит прекрасно, и рисует, и почерк у него аккуратный. А с тем, чтобы починить что-нибудь или сделать, вообще проблем нет. И он прямо всё лето занимался этим, с упоением делал игрушки, починил на даче всё, что можно было починить. Родители даже не знали уже, о чём его попросить: “Максим, ступенька. Максим, ставни”. На всё один ответ: “Сейчас сделаю”.
Иногда даже соседи приходили посмотреть, как Максим работает. Тем временем, в нашей городской квартире шёл ремонт, а когда закончился, мы переехали туда. И я увлеклась созданием уюта: покупала рамочки, свечи, подушки, пледы, растения. Оказалось, так интересно в это нырнуть!»
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