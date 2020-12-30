Никита Ефремов, Анна Старшенбаум и Дарья Малыгина помогают животным

Актёры, музыканты и блогеры снялись в зимней серии роликов телеканала СТС Love совместно с воспитанниками Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Целью этого проекта стала популяризация ответственного отношения и изменение стереотипов, связанных с животными из приюта.
В съёмке приняли участие популярные и небезразличные к поднятой проблеме звёзды и блогеры: Никита Ефремов
, Самира Мустафаева
, Никита Тарасов
, Снежана Самохина
, Чума Вечеринка
, Анна Старшенбаум
с сыном Иваном, Елена Павельева
, SQWOZ BAB, Дарья Малыгина
и Елена Крыгина
. Вместе с артистами в роликах снимались подопечные центра «Юна»: кошки и собаки, которые ждут своих будущих хозяев. Съёмку провёл известный фотограф Ян Югай под руководством арт-директора телеканала Елены Шанович.
Кроме социальных роликов, СТС Love создал благотворительные страницы «Хочу помочь
» на официальном сайте. В этом разделе размещена информация о способах помощи животным и анкеты собак и кошек, которые в этой помощи нуждаются. Для неравнодушных телеканал предлагает несколько вариантов: внести пожертвование в фонд, стать волонтёром или опекуном и, конечно, забрать животное домой.
Несмотря на то что проект не так давно в работе, уже удалось пристроить двоих животных. Организаторы точно знают, что помочь животным может каждый.
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