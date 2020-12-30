Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин

30 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
30 декабря 2020
Алексея Воробьева внесли в список 100 самых привлекательных мужчин мира. Рейтинг составило издание TC Candler.

Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин

В рейтинге, куда вошли сто знаменитостей, российский актер занимает 33-е место, немного уступив 27-летнему сыну Арнольда Шварцнеггера Патрику. Воробьев оставил далеко позади таких всемирно известных персон, как Киану Ривз, который занял лишь 98 место, Дэниэла Рэдклиффа, Джейми Дорнана, Майкла Фассбендера, Дуэйна Джонсона и Криса Эванса.

Самым красивым мужчиной в TC Candler назвали 31-летнего видеоблогера из Швеции Феликса Пьюдипая.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Воробьев рассказал Ивану Урганту о съемках в Голливуде
«Космические войска» могут получить второй сезон
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла
Поиск по меткам
стильТОПЫ
персоны
Алексей ВоробьёвДжейми ДорнанКиану РивзДэниэл РэдклиффАрнольд Шварценеггер

фотографии >>
Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин фотографии
Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин фотографии
Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин фотографии
Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дана Агишева
Людмила Берлинская
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Алексей Локтев
Кирилл Плетнёв
Пётр Рыков
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Паоло Вилладжо
Марианна Вюншер
Тайриз Гибсон
Элайза Душку
Кристин Кройк
Робер Оссейн
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен