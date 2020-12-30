Алексей Воробьев стал одним из самых сексуальных мужчин

Алексея Воробьева
внесли в список 100 самых привлекательных мужчин мира. Рейтинг составило издание TC Candler.
В рейтинге, куда вошли сто знаменитостей, российский актер занимает 33-е место, немного уступив 27-летнему сыну Арнольда Шварцнеггера Патрику
. Воробьев оставил далеко позади таких всемирно известных персон, как Киану Ривз
, который занял лишь 98 место, Дэниэла Рэдклиффа
, Джейми Дорнана
, Майкла Фассбендера
, Дуэйна Джонсона
и Криса Эванса
.
Самым красивым мужчиной в TC Candler назвали 31-летнего видеоблогера из Швеции Феликса Пьюдипая
.
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