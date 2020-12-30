Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни

30 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
30 декабря 2020
В недавнем интервью изданию «7 дней» актер Андрей Бурковский рассказал о воспитании детей и отношениях с женой.

«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни

Актер признался, что считает себя тяжелым человеком, поэтому во многом благодарен своей жене за то, что она умеет находить компромисс и идти на контакт после ссор.

«Мы не пушистые зайчики. Конечно, можем и ссориться. Ну, во-первых, Ольга не актриса, это важно. Во-вторых, она умная женщина, очень. С юмором невероятным. Я тяжелый человек. Но мы стараемся решать проблемы сразу после их возникновения, в ту же секунду. Чтобы не было накопления негатива, потому что потом может случиться взрыв. Ольга мой тыл, невероятная женщина, красивая, уверенная в себе. Нет ни одного человека, который бы ее не любил и ею не восхищался. Олю можно в любую компанию закинуть, она через пару минут станет там королевой. И еще жена невероятно хорошо готовит. Девушки, помните, путь к семейному счастью-через желудок!».

Рассказал Андрей и о том, как замотивировал детей вести себя лучше. Актер заявил, что если его сын и дочь хотят завести собаку, то они должны сами «заработать» на питомца.

«Максим и Алиса сами принимают решения. Вот, например, они мечтали завести собаку. Я был не против, но сказал, что маленькую «игрушечную» не хочу. И дети отказывались от подарков, говорили: «Давайте нам лучше деньгами, мы будем копить на собаку». Макс играет в футбол и договорился с мамой, что за каждый гол он будет зарабатывать некую сумму. Окей. Алиса тоже нашла себе какую-то «подработку». И вот они копили, копили. Потом мне Оля сказала, что есть маленькая собака, но она мне понравится, и прислала ссылку на сайт питомника. Я нажал, смотрю, а это мини-хаски, белый, с голубыми глазами. Помесь хаски и померанского шпица. Но на них огромная очередь, ждать 3—4 года. И вдруг, прямо в день рождения Алисы, Оля нашла именно такого в питомнике в Санкт-Петербурге. Мы сели на поезд и поехали в Питер. А это было еще время пандемии, все закрыто, даже в кафе не сходишь, просто апокалипсис. Весь день бродили по пустому городу, а вечером приехали в питомник и забрали щенка. Сейчас ему уже восемь месяцев, парень подрос, и он, конечно, абсолютно наш по духу и характеру».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Пассажиры»: Кирилл Кяро и его необычное такси
Кирилл Кяро начнет развозить «Пассажиров» необычного такси 24 декабря
Поиск по меткам
детиоткровениесемья
персоны
Андрей Бурковский

фотографии >>
«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни фотографии
«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни фотографии
«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни фотографии
«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дана Агишева
Людмила Берлинская
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Алексей Локтев
Кирилл Плетнёв
Пётр Рыков
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Паоло Вилладжо
Марианна Вюншер
Тайриз Гибсон
Элайза Душку
Кристин Кройк
Робер Оссейн
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен