«Я тяжелый человек»: Андрей Бурковский о семейной жизни

В недавнем интервью изданию «7 дней
» актер Андрей Бурковский
рассказал о воспитании детей и отношениях с женой.
Актер признался, что считает себя тяжелым человеком, поэтому во многом благодарен своей жене за то, что она умеет находить компромисс и идти на контакт после ссор.
«Мы не пушистые зайчики. Конечно, можем и ссориться. Ну, во-первых, Ольга не актриса, это важно. Во-вторых, она умная женщина, очень. С юмором невероятным. Я тяжелый человек. Но мы стараемся решать проблемы сразу после их возникновения, в ту же секунду. Чтобы не было накопления негатива, потому что потом может случиться взрыв. Ольга мой тыл, невероятная женщина, красивая, уверенная в себе. Нет ни одного человека, который бы ее не любил и ею не восхищался. Олю можно в любую компанию закинуть, она через пару минут станет там королевой. И еще жена невероятно хорошо готовит. Девушки, помните, путь к семейному счастью-через желудок!».
Рассказал Андрей и о том, как замотивировал детей вести себя лучше. Актер заявил, что если его сын и дочь хотят завести собаку, то они должны сами «заработать» на питомца.
«Максим и Алиса сами принимают решения. Вот, например, они мечтали завести собаку. Я был не против, но сказал, что маленькую «игрушечную» не хочу. И дети отказывались от подарков, говорили: «Давайте нам лучше деньгами, мы будем копить на собаку». Макс играет в футбол и договорился с мамой, что за каждый гол он будет зарабатывать некую сумму. Окей. Алиса тоже нашла себе какую-то «подработку». И вот они копили, копили. Потом мне Оля сказала, что есть маленькая собака, но она мне понравится, и прислала ссылку на сайт питомника. Я нажал, смотрю, а это мини-хаски, белый, с голубыми глазами. Помесь хаски и померанского шпица. Но на них огромная очередь, ждать 3—4 года. И вдруг, прямо в день рождения Алисы, Оля нашла именно такого в питомнике в Санкт-Петербурге. Мы сели на поезд и поехали в Питер. А это было еще время пандемии, все закрыто, даже в кафе не сходишь, просто апокалипсис. Весь день бродили по пустому городу, а вечером приехали в питомник и забрали щенка. Сейчас ему уже восемь месяцев, парень подрос, и он, конечно, абсолютно наш по духу и характеру».
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