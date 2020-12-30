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«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке

30 декабря
2020 год

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30 декабря 2020
Константин Крюков стал гостем шоу «Люби, что делаешь», в котором разоткровенничался на многие темы и вспомнил самый страшный момент в своей карьере.

«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке

Сам Константин Крюков признался, что впервые был настолько искренним перед камерой.

«Это был долгий и искренний монолог. Никогда не сталкивался с таким форматом - ты просто сидишь напротив камеры и полтора часа говоришь о жизни, о том, кто ты и что тебя таким сделало. Получилось очень откровенное интервью о самых важных вещах в жизни... Даже немного нервничаю, выкладывая этот пост, поскольку открывать на обозрение свой внутренний мир всегда сложно. Надеюсь вам, мои дорогие подписчики, будет интересно!»

По словам Крюкова, он лишь однажды в жизни буквально на несколько секунд испытал чувство, когда к нему пришло тотальное понимание, что все, что вокруг происходит, - это вообще несерьезно.

«Это дико смешно, не поверхностно, не осуждающе смешно. Это просто смешно очень по-доброму. Даже самые страшные наши переживания - это по-доброму очень смешно. Со мной это был очень какой-то странный опыт. Это невозможно описать во временных рамках».

Артист вспомнил, как во время съемок фильма «9 рота» сильно травмировался. Он стоял, облокотившись на машину «скорой помощи», и потерял сознание.

«Меня вырубило, я лежал без сознания какое-то время. Был болевой шок. Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев... Попал в очень странную среду, где мысли молниеносно существуют. В какой-то момент я устал от такой быстроты мыслей. Я просыпаюсь, лежу на боку, открываю глаза и вижу сопку, какие-то солдаты бегают. Вижу издалека - бежит Федор. Он видит, что мне плохо. «Костя, Костя, что с тобой?». И мне вдруг приходит осознание: «Как я мог ко всему этому так серьезно относиться?..». Федя подбежал, меня поднял: «Ты жив, ты жив?». После этого вопроса ты сам начинаешь переживать: «Ой, пальцы вырвались, а как я буду сниматься».

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«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке фотографии
«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке фотографии
«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке фотографии
«Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев»: Константин Крюков о травме на съемочной площадке фотографии
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