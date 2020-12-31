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Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки

31 декабря
2020 год

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31 декабря 2020
Юная поклонница «Гарри Поттера», 6-летняя Вероника Попова, написала письмо Джоан Роулинг и через несколько месяцев получила от нее ответ. Об этом мама Вероники рассказала изданию «Правмир».

Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки

Еще недавно писательницу буквально хоронили за ее высказывания. Репутацию Роулинг не помогло обелить даже ее признание в том, что она подверглась насилию. Кажется, Джоан после этого старается загладить вину всеми способами и даже решила ответить на письмо своей юной фанатки.

Вероника решила поздравить любимую писательницу с днем рождения и нарисовала для нее открытку. Как рассказывает мама девочки, она ожидала, что энтузиазм ребенка быстро спадет, но Вероника просила маму оформить письмо по-настоящему и отнести его на почту. Малышка воспользовалась переводчиком, чтобы оставить короткое послание: «Моей любимой писательнице Джоан Роулинг». В письмо была вложена фотография Вероники с книгой о Гарри Поттере. Оставалось лишь отправить его в замок в Эдинбурге — такой адрес мама и дочь нашли на фанатском сайте Джоан. Мама тоже не верила в эту идею, но согласилась помочь дочери.

«Представьте, что вы родились в СССР, ваши родители родились в СССР, ваша бабушка еще завещала вам сервиз в серванте. И тут ваша дочь хочет отправить свою самодельную открытку в замок в Эдинбурге!»

Сотрудники почты тоже посмеялись над письмом Вероники. Тем не менее мама девочки оформила конверт и вложила в него записку на английском, в которой поздравила Джоан и выразила ей своё признание. Спустя три месяца семье пришло ответное письмо от Роулинг.

«Я зарыдала прямо в коридоре, не в силах удержаться на ногах от избытка чувств. Я присела на корточки, обняла Веронику и ревела. Она тоже ревела, пытаясь при этом прыгать от радости».

В конверте было письмо, адресованное Веронике. В нем Джоан поблагодарила девочку, отметила, что у нее совсем мало времени, чтобы отвечать на письма лично, и рассказала, что работает над сценарием «Фантастических тварей» и новой сказкой. Мама Вероники уверяет, что поход на почту оказался настоящим чудом для них.

«Понимаете, иногда чудо может быть в том, что вы не дадите прорваться голосу предков в вашей голове и просто сходите с ребенком на почту».
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Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки фотографии
Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки фотографии
Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки фотографии
Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки фотографии
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