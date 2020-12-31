Джоан Роулинг ответила на письмо русской фанатки

Юная поклонница «Гарри Поттера
», 6-летняя Вероника Попова, написала письмо Джоан Роулинг
и через несколько месяцев получила от нее ответ. Об этом мама Вероники рассказала изданию «Правмир
».
Еще недавно писательницу буквально хоронили за ее высказывания
. Репутацию Роулинг не помогло обелить даже ее признание в том, что она подверглась насилию
. Кажется, Джоан после этого старается загладить вину всеми способами и даже решила ответить на письмо своей юной фанатки.
Вероника решила поздравить любимую писательницу с днем рождения и нарисовала для нее открытку. Как рассказывает мама девочки, она ожидала, что энтузиазм ребенка быстро спадет, но Вероника просила маму оформить письмо по-настоящему и отнести его на почту. Малышка воспользовалась переводчиком, чтобы оставить короткое послание: «Моей любимой писательнице Джоан Роулинг»
. В письмо была вложена фотография Вероники с книгой о Гарри Поттере. Оставалось лишь отправить его в замок в Эдинбурге — такой адрес мама и дочь нашли на фанатском сайте Джоан. Мама тоже не верила в эту идею, но согласилась помочь дочери.
«Представьте, что вы родились в СССР, ваши родители родились в СССР, ваша бабушка еще завещала вам сервиз в серванте. И тут ваша дочь хочет отправить свою самодельную открытку в замок в Эдинбурге!»
Сотрудники почты тоже посмеялись над письмом Вероники. Тем не менее мама девочки оформила конверт и вложила в него записку на английском, в которой поздравила Джоан и выразила ей своё признание. Спустя три месяца семье пришло ответное письмо от Роулинг.
«Я зарыдала прямо в коридоре, не в силах удержаться на ногах от избытка чувств. Я присела на корточки, обняла Веронику и ревела. Она тоже ревела, пытаясь при этом прыгать от радости».
В конверте было письмо, адресованное Веронике. В нем Джоан поблагодарила девочку, отметила, что у нее совсем мало времени, чтобы отвечать на письма лично, и рассказала, что работает над сценарием «Фантастических тварей
» и новой сказкой. Мама Вероники уверяет, что поход на почту оказался настоящим чудом для них.
«Понимаете, иногда чудо может быть в том, что вы не дадите прорваться голосу предков в вашей голове и просто сходите с ребенком на почту».
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