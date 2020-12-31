Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снялась в откровенной фотосессии

37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная отечественным зрителям по роли Хюррем в сериале «Великолепный век», совсем скоро родит вторую дочь. Последний триместр беременности Мерьем решила запечатлеть в специальной фотосессии. На снимках, которыми актриса поделилась в Инстаграме, Мерьем позирует во вспененном оборками неглиже винного цвета.
О второй беременности Мерьем стало известно со слов самой актрисы в сентябре 2020 года. А вот имя отца ребёнка Мерьем держит в секрете. Старшую дочь Лару актриса воспитывает одна - с её отцом, турецким бизнесменом Джоном Атешем она рассталась ещё до рождения ребёнка.
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