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«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе

4 декабря
2020 год

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4 декабря 2020
Екатерина Климова дала интервью изданию «Woman.ru», в котором поговорила о воспитании детей и любви к себе.

«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе

Климова призналась, что любит сладкое, и сообщила, что любовь себе кроется в уважении к своему телу.

«Конечно. Я обожаю сладкое и страшная лежебока. Иногда надо, но дозированно. Но любовь к себе, она не про то, что я буду закармливать себя сладким. Она все-таки про уважение к себе — своему времени, своей внешности. Слабости, минусы есть у всех — мы позволяем себе объедаться, не высыпаться, но сами при этом знаем, чего не надо делать, чтобы уважать и сохранять в лучшем виде свое тело и душу».

Любовь к вредной еде отразилась и на детях актрисы. Климова отметила, что любит побаловать их бургерами, однако не считает, что это вредно.

«Раньше я гораздо более «профессионально» подходила к воспитанию: читаем это, делаем то, все по расписанию… Сейчас иногда хочется посмотреть кино, заказать те же бургеры вместо супа. Иногда, как ни странно, это даже полезнее».

Конечно, закулисье жизни Екатерины не знакомо широкому кругу лиц, поэтому актриса добавила, что образ – это всего лишь красивая картинка, за которой могут скрываться большие трудности.

«Завидовать мне или стремиться к моей жизни, правда, не стоит. Только если кто-то к подобному готов. Мне хочется надеяться, что умный человек, который сам чего-то добился, знает, какой ценой достигается красивая картинка. Остальные могут нафантазировать, что это заманчиво и прекрасно от и до. Я, например, когда вижу Анджелину Джоли, мне плакать хочется. Я понимаю, сколько может стоять за этим образом».

Рассказала Екатерина Климова и о воспитании дочери: артистка не собирается запрещать ей самовыражаться.

«Я поняла, что ничего запрещать не буду. Пара тату, в конце концов, есть и у меня самой, и меня за них в свое время и саму ругали, хотя, казалось бы, я делала их во взрослом возрасте. Лиза, насколько я знаю, что-то маленькое себе уже набила. И что я ей и остальным своим скажу? Ничего. Пробуйте. Все уходящее. И если даже человек чего-то хочет сильно только потому, что ему запрещают, то лучше разрешить. Ну, поймет потом, что это не его, пойдет и уберет».
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«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе фотографии
«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе фотографии
«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе фотографии
«Когда вижу Анджелину Джоли, мне хочется плакать»: Екатерина Климова о воспитании детей и любви к себе фотографии
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