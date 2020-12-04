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Анна Казючиц найдет потерянных родственников

4 декабря
2020 год

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4 декабря 2020
С 14 декабря остросоциальное ток-шоу телеканала НТВ ДНК начнёт выходить с новой ведущей – российской актрисой театра и кино Анной Казючиц.

Анна Казючиц найдет потерянных родственников

Сама артистка призналась, что давно следит за программой и даже принимала в ней участие в качестве эксперта. Для нее дело чести стать телеведущей и продолжить вести телепроект вместо погибшего Александра Колтового.

«С программой ДНК я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась. ДНК и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чём-то убедиться и поставить такие хорошие точки над i в жизни многих людей. Мне всё это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей ДНК, постараться внести пусть небольшой, но вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы».

Героями программы обычно становятся семьи, для которых ДНК-тест – это единственная возможность прекратить ожесточённые споры между родными людьми. Героем программы может стать любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, и совершенно бесплатно сделать дорогостоящий ДНК-тест, который проводят квалифицированные генетики самых уважаемых лабораторий. Результаты ДНК-теста, объявленные прямо в студии, становятся решающим аргументом, способным прекратить семейные распри.
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Анна Казючиц найдет потерянных родственников фотографии
Анна Казючиц найдет потерянных родственников фотографии
Анна Казючиц найдет потерянных родственников фотографии
Анна Казючиц найдет потерянных родственников фотографии
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