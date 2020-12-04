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Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова

4 декабря
2020 год

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4 декабря 2020
3 декабря на исторической сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялась долгожданная премьера фильма «Серебряные коньки». Зрелищную историю о любви сына фонарщика к дочери крупного чиновника, разыгранную в декорациях России, которую мы потеряли, высоко оценила побывавшая на премьере Елизавета Боярская.

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова

«Чудесный, добрый, сказочный, невероятной красоты фильм с захватывающим сюжетом, крутыми актёрскими работами и грандиозными работами художников и операторской группы! Спасибо всей гигантской команде создателей. А какая премьера , в Александринском театре! Настоящий праздник!, Для такого масштабного семейного кино 25-процентная рассадка - это кошмар, страшно обидно. Но пусть каждый зритель, который придёт в кино, закутается в новогоднее, сказочное настроение и впустит праздник в своё сердце!» - написала актриса в своём Инстаграме.

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Максим Матвеев и Елизавета Боярская

А вместе с Елизаветой премьеру посетили Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Пётр Ануров, Артём Михалков, Юра Борисов с семьёй и другие.

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Фёдор Федотов и Соня Присс

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук с детьми

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Александра Ревенко

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Юрий Колокольников

Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова
фото: Аглая Тарасова

«Серебряные коньки» в прокате с 10 декабря 2020 года.

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Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова фотографии
Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова фотографии
Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова фотографии
Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова фотографии
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