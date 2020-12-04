Россия, которую мы потеряли: Елизавета Боярская, Юра Борисов и Аглая Тарасова

3 декабря на исторической сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялась долгожданная премьера фильма «Серебряные коньки». Зрелищную историю о любви сына фонарщика к дочери крупного чиновника, разыгранную в декорациях России, которую мы потеряли, высоко оценила побывавшая на премьере Елизавета Боярская.
«Чудесный, добрый, сказочный, невероятной красоты фильм с захватывающим сюжетом, крутыми актёрскими работами и грандиозными работами художников и операторской группы! Спасибо всей гигантской команде создателей. А какая премьера , в Александринском театре! Настоящий праздник!, Для такого масштабного семейного кино 25-процентная рассадка - это кошмар, страшно обидно. Но пусть каждый зритель, который придёт в кино, закутается в новогоднее, сказочное настроение и впустит праздник в своё сердце!» - написала актриса в своём Инстаграме.
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