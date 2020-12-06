Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова

6 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2020
Коллеги считают, что Александр Петров настолько влюблен в Стасю Милославскую, что готов немедленно на ней жениться. Однако актрисе пока не до свадьбы, ее карьера только набирает обороты. Кстати, почти все фанатки возлюбленного Стаси считают, что она с ним не из-за чувств, а именно из-за карьеры. Об этом актриса рассказала в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром». В социальных сетях Милославской регулярно приходится отбиваться от хейтеров из числа поклонниц Петрова.

Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова

«Фанатки Саши Петрова меня не любят. Это все, что нужно о них знать. Они думают, что я пиарюсь за его счет. Но я существовала и до него. Не то чтобы из грязи в князи… Они все смелые только в Интернете. Пишут мне в комментариях: «Ты (далее нецензурно)». Открываю страницу хейтера, а ребенку 12 лет! Отберите у детей мобильные телефоны!», - пожаловалась актриса.

Стася признает, что именно с появлением Александра получила статус звезды. По словам актрисы, раньше она переживала по этому поводу, но Петров смог ее переубедить.

«Я была и есть в профессии. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже. Просто я на другой ступени развития карьерного роста. Важно не забывать, что я не приложение к кому-либо, а индивидуальность, личность».

Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова

В эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» Стася призналась, что Петров появился в ее жизни тогда, когда она уже смирилась со своим одиночеством. Она не искала ни с кем знакомства, но все-таки нашла «своего» человека, который изменил ее жизнь.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в июле прошлого года. Сначала они прятались от фотографов, но затем открыто начали проявлять свои чувства в соцсетях. А в феврале на премьере фильма «Лед 2» Петров со сцены объявил о своих чувствах к Милославской.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Олег Меньшиков, Дарья Мельникова и Стася Милославская представили коллекцию украшений

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым
Поиск по меткам
любовьсоцсети
персоны
Стася МилославскаяАлександр Петров (IV)
фильмы
Лёд-2

фотографии >>
Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова фотографии
Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова фотографии
Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова фотографии
Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инга Задорожная
5 декабря ушла из жизни актриса Инга Задорожная.
Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Александр Серов-Останкинский
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Род Кэмерон
Джеффри Райт
Илай Уоллак
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Неадекватные люди-2
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Итальянец
комедия, мелодрама
Италия, 2019
Ледяной капкан
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Мужчина и женщина: Лучшие годы
драма, мелодрама
Франция, 2019
Осторожно, Кенгуру!
комедия, приключения
Германия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Глубокое погружение
боевик, драма, триллер
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
Диббук
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен