Стасю Милославскую атакуют малолетние фанатки Александра Петрова

Коллеги считают, что Александр Петров настолько влюблен в Стасю Милославскую, что готов немедленно на ней жениться. Однако актрисе пока не до свадьбы, ее карьера только набирает обороты. Кстати, почти все фанатки возлюбленного Стаси считают, что она с ним не из-за чувств, а именно из-за карьеры. Об этом актриса рассказала в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром». В социальных сетях Милославской регулярно приходится отбиваться от хейтеров из числа поклонниц Петрова.
«Фанатки Саши Петрова меня не любят. Это все, что нужно о них знать. Они думают, что я пиарюсь за его счет. Но я существовала и до него. Не то чтобы из грязи в князи… Они все смелые только в Интернете. Пишут мне в комментариях: «Ты (далее нецензурно)». Открываю страницу хейтера, а ребенку 12 лет! Отберите у детей мобильные телефоны!», - пожаловалась актриса.
Стася признает, что именно с появлением Александра получила статус звезды. По словам актрисы, раньше она переживала по этому поводу, но Петров смог ее переубедить.
«Я была и есть в профессии. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже. Просто я на другой ступени развития карьерного роста. Важно не забывать, что я не приложение к кому-либо, а индивидуальность, личность».
В эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» Стася призналась, что Петров появился в ее жизни тогда, когда она уже смирилась со своим одиночеством. Она не искала ни с кем знакомства, но все-таки нашла «своего» человека, который изменил ее жизнь.
О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в июле прошлого года. Сначала они прятались от фотографов, но затем открыто начали проявлять свои чувства в соцсетях. А в феврале на премьере фильма «Лед 2» Петров со сцены объявил о своих чувствах к Милославской.
обсуждение >>