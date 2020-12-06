Ирина Безрукова выпустила книгу мемуаров

За время пандемии 55-летняя Ирина Безрукова
успела написать мемуары. На днях книга под названием «Жить дальше. Автобиография» поступила в продажу. В ней актриса честно и искренне рассказывает о самых счастливых и трагичных событиях своей жизни.
«В моей жизни были взлёты и падения. И не просто падения, а полный крах всех моих надежд. Много раз мне приходилось собирать себя по крупицам. Этого жизненного опыта хватило на целую книгу, над которой я работала многие месяцы. Когда я её писала, я заново проживала каждый миг своей жизни, делилась и самыми радостными и самыми трагичными моментами. Честно и искренне старалась рассказать историю своей жизни, вложить все свои знания и мудрость, которые приобрела благодаря своему непростому жизненному опыту»
, - представила книгу Ирина своим подписчикам в Инстаграме
.
Безрукова надеется, что книга сможет также помочь читателям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В автобиографии она вспоминает о знакомстве с Сергеем Безруковым
, о съёмках в оскароносном фильме «Коля»
, о том, что помешало ей побывать на церемонии вручения премии «Оскар», а также о смерти мамы, которую Ирина потеряла, будучи ещё ребёнком, и о гибели её единственного сына Андрея.
«Я бы очень хотела, чтобы каждый, у кого в жизни случались трагические события, поверил, что несмотря ни на что, можно найти силы продолжить жить дальше и заново научиться видеть красоту и гармонию этого мира. Поэтому я надеюсь, что эта книга откликнется в ваших сердцах и вселит веру во что-то светлое и доброе. Это моя первая книга, и зная ваше доброе отношение ко мне, я надеюсь на вашу поддержку»
.
Издание «Hello!» опубликовало ознакомительный фрагмент из книги, в котором речь идёт о первом сценическом опыте актрисы:
«…я представляла для себя совсем другое будущее. А где? Я ещё чётко не знала, но вся моя жизнь в тот момент была сосредоточена на театре. Еще учась в пятом классе, я вдруг увидела в нашей школе объявление: «Все, кто хочет участвовать в школьном новогоднем вечере, обращайтесь в пионерскую комнату». Я пошла искать эту комнату, долго не решалась войти внутрь, мялась перед дверью, разглядывая носки своих сандалий (уж очень стеснительная была). Но потом набралась смелости, шагнула внутрь и, не давая себе опомниться, решительно произнесла: «Я хочу участвовать, возьмите меня в команду». — «Будешь снежинкой?» — спросили меня присутствовавшие там. «Да!» — «Но только у нас костюмов нет». — «Ничего страшного, я сама сошью», — заверила я, сама удивившись собственной шустрости. И пошла домой шить костюм. Нашла где-то старую, еще из Германии привезённую, тюлевую занавеску, зашила в ней дырочки, накрахмалила, обшила каким-то дождиком, смастерила платье. А для короны позаимствовала салфетку, которую бабушка по старой деревенской привычке набрасывала на подушку. Из алюминиевой проволоки сделала основу для кокошника (видела на каком-то мероприятии такие кокошники на девочках из танцевального ансамбля), натянула на основу эту салфеточку, расшила блёстками. Когда я появилась во всем этом великолепии на празднике, женщина, которая руководила детским танцевальным коллективом, разглядывала меня с большим удивлением. Как будто все кругом в кроссовках "Адидас", а я пришла в обуви с названием "Абибас". Ее девочки выпорхнули на сцену в профессионально сшитых костюмах, а я в таком же, но смастеренном буквально на коленке. А позже я увидела в школе еще одно объявление. Дворец пионеров звал детей в разные кружки и секции. И среди названий "кройка-шитье, макраме, судостроительный, выжигание и радиотехника" я вдруг увидела слово "театральный". И меня как к месту пригвоздило. Я поняла, что хочу туда немедленно...».
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