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«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова

6 декабря
2020 год

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6 декабря 2020
Марина Зудина стала героиней шоу «Секрет на миллион», где впервые откровенно рассказала о своей жизни после смерти мужа Олега Павловича Табакова. С Народным артистом СССР Зудина прожила 35 лет, и после его кончины её жизнь круто изменилась. По словам актрисы, многие друзья и знакомые от неё отвернулись. Даже Владимир Машков - один из любимых учеников Олега Павловича, возглавивший его театр.

«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова

Во время кадровых перестановок Машков убрал из труппы вдову и сына Олега Табакова - Павла. Вокруг его решений возникало много споров, однако Зудина заявила, что сам Олег Павлович хотел, чтобы его место в театре впоследствии занял именно Машков.

«Мне сложно сказать, какой он художественный руководитель, потому что мы не общаемся. Это не потому что он плохой или хороший, ну вот просто не общаемся. Видимо, у нас просто нет поводов. Хотя то, как меня поддерживал Владимир Львович Машков в тот период, когда болел Олег Павлович - так меня никто не поддерживал. Он приезжал сам, давал нам своего водителя, чтобы тот что-то привез или купил. Что произошло потом, я не знаю. Могу только сказать, что, как руководитель, он имеет право строить театр так, как видит. Не надо ждать от человека, что он будет продолжать дело Олега Павловича, они очень разные», - сказала актриса.

Сейчас актриса выходит на сцену Театра Олега Табакова всего несколько раз в год. В эфире программы Зудина призналась, что не была готова к резкому сокращению количества ролей, но достойно приняла позицию нового художественного руководителя.

«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова

«Меня не надо жалеть, я достаточно сильный человек. Вообще, я очень люблю работать, и если бы мне всё - таки предложили что-то интересное, то я бы с радостью согласилась. Но сейчас я ничего не репетирую, играю всего несколько раз в год. При этом я получаю зарплату, и такое ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену и просто тихо сидела», - отметила вдова Табакова.

Хотя актриса не имеет ничего против нового худрука театра, она заявила, что такой расклад не понравился бы Олегу Табакову. «Наверное, если бы он узнал, что там нет Павла, а я выхожу на сцену пять раз в год, то сказал бы: «Как жалко», - резюмировала Марина Зудина.

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«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова фотографии
«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова фотографии
«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова фотографии
«Ощущение, будто мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену»: Марина Зудина о кадровой политике Владимира Машкова фотографии
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