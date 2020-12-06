Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака

Марина Зудина стала героиней шоу «Секрет на миллион». В откровенном интервью Лере Кудрявцевой актриса рассказала о своей истории любви с Олегом Павловичем Табаковым, которая прервалась 12 марта 2018 года, когда артист скончался. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они прожили душа в душу 35 лет.
«Это нельзя пережить. Это остается с тобой навсегда, как любая потеря. С этим можно жить, но пережить невозможно. Я делю жизнь на до встречи с Олегом Павловичем, жизнь с Олегом Павловичем, а сейчас у меня вообще другая жизнь. Надо продолжать жить. Я много плакала и в разные периоды. Мне больно видеть программы с Олегом Павловичем, я стараюсь их не смотреть. Он фактически создал меня по своему образу и подобию, поэтому он всегда во мне», - сказала вдова народного артиста.
Долгое время Марина Зудина находилась в статусе любовницы, пока Олег Табаков был женат на Людмиле Крыловой. И Зудина даже пыталась сохранить их брак. Актриса призналась, что несколько раз делала аборты только ради того, чтобы Табаков не уходил из семьи.
фото: Олег Табаков и Людмила Крылова
«Мы жалели, что у нас не родились дети раньше, но это мой выбор, и он не обсуждался с ним. Еще время такое было… Я была незрелым человеком. Да, так получалось. Поэтому я считаю, что моя совесть перед той семьей чиста. Это мой вклад в то, чтобы Олег Павлович не уходил из той семьи», - призналась Марина.
Свои отношения Табаков и Зудина официально зарегистрировали в 1995 году после десятилетнего романа. Тогда актриса уже была на пятом месяце беременности. Влюбленные просто расписались в ЗАГСе, отказавшись от пышной свадьбы.
фото: Олег Табаков и Марина Зудина
«Я горжусь тем, что была женой Табакова. Если вы хотите спросить, были ли у нас романтические свидания и прогулки под Луной, то нет, ничего такого не было, мне это не нужно было. Красивые походы и мероприятия не по мне. Со мной было просто, поэтому, наверное, мы были вместе так долго. Я никогда не хотела быть женой Олега Павловича и не думала, что рожу ему детей, так получилось. У меня было много очень поклонников, и я думала, что со мной будет мужчина, все-таки, моего возраста», - призналась Зудина.
Дети Олега Павловича от первого брака тяжело переживали уход отца из семьи. Однако со временем все-таки приняли новую жену отца.
«Я не думала на тему того, что я такая незаконная жена. Я была честна и с другими, и перед самой собой. Я не хотела никого уводить из семьи. Я думаю, его жена, Людмила Ивановна, и дети догадывались о нас. Но я никогда не интересовалась об этом у Олега Павловича. Подсознательно я уже хотела иметь семью, мне было почти 30. Олег Павлович сказал: «Я на тебе никогда не женюсь, а если у нас будут дети, я их усыновлю». Меня это так оскорбило, и я ответила: «А я что, просила?». Хотя в том, что он любил меня я никогда не сомневалась».
В том же, 1995 году у Табакова и Зудиной родился сын Павел, а в 71 год народный артист снова стал отцом - семья пополнилась дочерью Марией. Сейчас Павлу 25, он пошел по стопам родителей и стал актером, живет и обеспечивает себя сам. Маше 14 лет, она учится в элитной московской школе в 8 классе, увлекается рисованием, любит готовить.
фото: Марина Зудина с детьми - Павлом и Марией
Согласилась Марина Зудина и затронуть тему завещания Олега Павловича. Она подтвердила, что артист оставил все свое наследство жене и детям от второго брака. Старшие дети Олега Табакова - Антон и Александра - в завещании не упомянуты.
«В завещании я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что Антон - самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, так что Олег Павлович хотел нас защитить», - объяснила Зудина.
О содержимом завещания актриса не сказала, но подтвердила, что этих средств хватит на то, чтобы надолго обеспечить ее и детей.
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