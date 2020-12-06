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Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака

6 декабря
2020 год

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6 декабря 2020
Марина Зудина стала героиней шоу «Секрет на миллион». В откровенном интервью Лере Кудрявцевой актриса рассказала о своей истории любви с Олегом Павловичем Табаковым, которая прервалась 12 марта 2018 года, когда артист скончался. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они прожили душа в душу 35 лет.

Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака

«Это нельзя пережить. Это остается с тобой навсегда, как любая потеря. С этим можно жить, но пережить невозможно. Я делю жизнь на до встречи с Олегом Павловичем, жизнь с Олегом Павловичем, а сейчас у меня вообще другая жизнь. Надо продолжать жить. Я много плакала и в разные периоды. Мне больно видеть программы с Олегом Павловичем, я стараюсь их не смотреть. Он фактически создал меня по своему образу и подобию, поэтому он всегда во мне», - сказала вдова народного артиста.

Долгое время Марина Зудина находилась в статусе любовницы, пока Олег Табаков был женат на Людмиле Крыловой. И Зудина даже пыталась сохранить их брак. Актриса призналась, что несколько раз делала аборты только ради того, чтобы Табаков не уходил из семьи.

Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака
фото: Олег Табаков и Людмила Крылова

«Мы жалели, что у нас не родились дети раньше, но это мой выбор, и он не обсуждался с ним. Еще время такое было… Я была незрелым человеком. Да, так получалось. Поэтому я считаю, что моя совесть перед той семьей чиста. Это мой вклад в то, чтобы Олег Павлович не уходил из той семьи», - призналась Марина.

Свои отношения Табаков и Зудина официально зарегистрировали в 1995 году после десятилетнего романа. Тогда актриса уже была на пятом месяце беременности. Влюбленные просто расписались в ЗАГСе, отказавшись от пышной свадьбы.

Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака
фото: Олег Табаков и Марина Зудина

«Я горжусь тем, что была женой Табакова. Если вы хотите спросить, были ли у нас романтические свидания и прогулки под Луной, то нет, ничего такого не было, мне это не нужно было. Красивые походы и мероприятия не по мне. Со мной было просто, поэтому, наверное, мы были вместе так долго. Я никогда не хотела быть женой Олега Павловича и не думала, что рожу ему детей, так получилось. У меня было много очень поклонников, и я думала, что со мной будет мужчина, все-таки, моего возраста», - призналась Зудина.

Дети Олега Павловича от первого брака тяжело переживали уход отца из семьи. Однако со временем все-таки приняли новую жену отца.

«Я не думала на тему того, что я такая незаконная жена. Я была честна и с другими, и перед самой собой. Я не хотела никого уводить из семьи. Я думаю, его жена, Людмила Ивановна, и дети догадывались о нас. Но я никогда не интересовалась об этом у Олега Павловича. Подсознательно я уже хотела иметь семью, мне было почти 30. Олег Павлович сказал: «Я на тебе никогда не женюсь, а если у нас будут дети, я их усыновлю». Меня это так оскорбило, и я ответила: «А я что, просила?». Хотя в том, что он любил меня я никогда не сомневалась».

В том же, 1995 году у Табакова и Зудиной родился сын Павел, а в 71 год народный артист снова стал отцом - семья пополнилась дочерью Марией. Сейчас Павлу 25, он пошел по стопам родителей и стал актером, живет и обеспечивает себя сам. Маше 14 лет, она учится в элитной московской школе в 8 классе, увлекается рисованием, любит готовить.

Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака
фото: Марина Зудина с детьми - Павлом и Марией

Согласилась Марина Зудина и затронуть тему завещания Олега Павловича. Она подтвердила, что артист оставил все свое наследство жене и детям от второго брака. Старшие дети Олега Табакова - Антон и Александра - в завещании не упомянуты.

«В завещании я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что Антон - самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, так что Олег Павлович хотел нас защитить», - объяснила Зудина.

О содержимом завещания актриса не сказала, но подтвердила, что этих средств хватит на то, чтобы надолго обеспечить ее и детей.

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Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака фотографии
Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака фотографии
Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака фотографии
Марина Зудина рассказала, почему Олег Табаков ничего не завещал детям от первого брака фотографии
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