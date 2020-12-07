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Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом

7 декабря
2020 год

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7 декабря 2020
В конце октября на видеосервисе START состоялась премьера сериала «Шерлок в России», ведущие роли в котором исполнили Максим Матвеев и Владимир Мишуков. В интервью изданию «ОК!» актёры рассказали о новых трактовках персонажей Конан Дойля, своей дружбе и взаимосвязи между внешностью и интеллектом.

Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом

Легендарный британский сыщик Шерлок Холмс в исполнении Максима Матвеева, продвигаясь по следу опасного преступника, оказывается в Петербурге. Авторы сценария вполне резонно предположили, что гениальный Шерлок, схватывающий любую науку на лету, вполне мог сносно выучить русский язык на досуге. Чтобы освоить родной язык с убедительным британским акцентом, Максим работал с консультантом Тоби Обином.

«Он англичанин. Живет в России уже 25 лет и за это время не утратил свой прекрасный английский акцент. Мы воспользовались подсказкой Конон Дойля, что Шерлок — мультилингвист, человек с музыкальным слухом и уникальной памятью. Исходя из этого, он вполне мог знать русский язык. Мне было любопытно сыграть человека с нестереотипным, реальным акцентом. В английском другое построение предложения. Есть звуки, которых нет у нас. А у нас есть звуки, которые англичанами не могут быть воспроизведены в силу особенностей речевого аппарата. Например, у них нет мягкого знака. Слово «мальчик» у них звучит как «малчик», «только» — «токо», «того ты». Мы с Тоби в самом начале прочитали весь сценарий, записали на диктофон, и я осваивал его акцент до съемок, во время и после, на озвучании. На этой стадии были и другие консультанты, и было приятно получать от них фидбек: «О да! Мы так говорим».

Совместная работа с Владимиром Мишуковым вылилась для Максима в настоящую дружбу: «Я сам из людей, о которых Шерлок говорит «мне трудно для себя делать друзей». У меня очень узкий круг близкого общения, и так получилось, что Володя в этот круг вошел. От него есть ощущение актера, который не наигрался. И это так здорово. Володя — очень внимательный партнер. С ним понимаешь, что не ты один переживаешь за то, что ты делаешь, но и он переживает за тебя как твой партнер. Это дает невероятное ощущение поддержки. И плюс его фотографическое прошлое, оно заслуживает отдельного интервью. Он какой-то другой. Внимательный к деталям.
К образам. Он может в обычном прибое увидеть такую картинку, что ты думаешь: «Ё-моё, я же был рядом и не смог этого зафиксировать!» Переворачивается сознание».

Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом

Герой Мишукова Карцев - злоупотребляющий алкоголем вдовец и военный врач. Физиогномический диссонанс, возникающий при попытке представить Мишукова в качестве алкоголика, смущал и режиссёра сериала. Владимир развеял его сомнения самым обыкновенным образом.

«Я как-то перед сном специально выпил полбутылки виски и с утра пришел как ни в чем не бывало на площадку. Всё зависит от организма и, возможно, от уровня интеллекта. При отсутствии интеллекта — другой эффект. А Карцев — он учился в Лондоне, посещал лекции Дарвина, и загасить его ум водкой не так-то просто. В нем есть та культурная основа, которая является для Холмса полупроводниковой системой в мир... Дикого Востока. Россия ведь в большой степени алогична и иррациональна, и Карцев, который проводит эксперименты с сердцами, как раз помогает Холмсу с сердечным анализом этой жизни. Вы представляете, откуда Холмс приехал? У нас в 1861 году отменили крепостное право, а в Лондоне открыли метро. Это же другая планета! Одна из важных особенностей, что есть в этом фильме, — это противопоставление двух культур, которое продолжается до сих пор. Они всегда будут в конфликте, но при этом способны друг на друга благоприятно влиять».
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Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом фотографии
Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом фотографии
Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом фотографии
Максим Матвеев рассказал о том, как осваивал русский язык с британским акцентом фотографии
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