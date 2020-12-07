Лиза Арзамасова спровоцировала слухи о свадьбе с Ильёй Авербухом

Минувшим летом стало известно о романе
25-летней Лизы Арзамасовой
и 46-летнего Ильи Авербуха
. Многие диванные моралисты сочли этот союз мезальянсом - в последующие несколько дней Арзамасова получила массу неприятных и возмутительных сообщений. На которые, впрочем, ответила весьма миролюбиво
.
В сентябре Лиза и Илья отправились в шоу «Вечерний Ургант», чтобы напомнить общественности о своём романе и объясниться
. Однако никаких деталей и подробностей о своей личной жизни пара, разумеется, не раскрывала.
А на днях Лиза спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Ильёй. Актриса выложила в Инстаграме свой портрет, на котором помимо её счастливой улыбки сверкает кольцо на безымянном пальце правой руки. Впервые это кольцо попало в поле зрения поклонников Лизы в конце июля - и уже тогда в прессе появились слухи о том, что актриса и фигурист обручены
.
Опубликованную фотографию Лиза сопроводила лапидарной подписью «6 декабря» и эмодзи с изображением сердечка и белого голубя. Подписчики сразу же кинулись поздравлять актрису с замужеством, однозначно расшифровав её послание. Но пока что ни сама Лиза, ни Илья Авербух не прокомментировали эту интерпретацию.
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